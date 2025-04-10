川普關稅大轉彎！台灣、東南亞恢復出貨　中國輸美貨櫃1天剩3個

▲貨櫃示意圖。（圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普關稅政策急轉彎，宣布75國對等關稅暫緩90天，此期間調降至10％，不過對中國的關稅拉到125％；貨攬業者透露，消息一出來後，從台灣、東南亞出口的貨都陸續恢復，不過中國貨當然更是出不了，外媒更指出從中國輸美的貨櫃1天從50個大砍至只剩3個。

國內大型貨攬業者表示，現在除了中國，其他國家都會陸續恢復出貨，雖然算是一個利多，不過由於川普的不確定性太大，客戶不是趕快把該出的貨出掉，就是繼續觀望；如果在美國的存貨不夠，就會趕快出貨，若是存貨很夠，還是會暫時觀望一兩周。

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貨攬業者也提到，台灣貨主陸續出貨之外，東南亞也會開始出，越南、泰國、馬來西亞等都會開始越來越多出貨，印度目前還在觀望當中。

根據《南華早報》報導，1名中國出口商坦言，公司從中國運往美國的貨櫃數量，從每天約50個縮減至只剩下3個，且全面停止菲律賓、越南、印尼和馬來西亞的航運計畫，所有工廠訂單也都暫停，還沒有裝船的貨物也不會發貨。

貨攬業者指出，中國貨主除了暫停出貨之外，也會看看能不能用轉口的方式，比如先把電商貨出到東南亞或台灣，代理商也會慢慢把重心往其他國家開發，不能只放在中國及美國。

貨攬業者更說，世界貿易還是要全盤重新再規劃，中國市場變數太多，不只經濟問題還有政治影響，地緣政治風險太高，都要重新做布局，所有進口商面臨關稅問題，就要尋找其他供應商，例如往台灣、東南亞、印度市場等，供應鏈的轉移就是未來重點。

至於是否影響運價，貨攬業者都認為，出貨最大量還是在中國，現在面臨問題也很困擾，運價可能暫時還不會上漲，不過也確實給4月的漲價、美國線長約簽約一點喘息的空間，且川普髮夾彎也才第一天，都還是要持續觀察。