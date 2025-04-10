川普關稅90天緩衝期　楊金龍：不確定性依然揮之不去

▲央行總裁楊金龍立法院財政委員會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普對等關稅髮夾彎，未對美實施報復關稅國家暫緩實施90天，關稅則是降到10%，對此，今（10）日財委會上央行總裁楊金龍指出，這90天還是要繼續密切觀察，不確定性依然揮之不去、還是會存在，金融市場依舊會波動，關稅這個不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面。

對於川普暫緩實施對等關稅，立委賴士葆質詢股市是否從此就能過上幸福美滿的日子？楊金龍回應，金融市場最怕的就是不確定性，90天給了緩衝期，但市場還是會籠罩著不確定性，結果為何還不知道，也許某些時候上去、一有風吹草動又會下來，目前還很難說。

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立委林德福詢問，美國對台灣課徵32%的關稅，是否代表美國根本就是吃定了台灣？楊金龍回應，美國不是單獨針對台灣，只是計算的公式不合理，且適用所有的國家，這個計算方式太過粗暴，台灣對美國的貿易順差確實大，但那是因為美國需要台灣產品。

楊金龍強調，儘管川普對未報復美國的國家暫緩實施對等關稅90天，舒緩對全球的衝擊，但這90天還是要繼續觀察，不確定性依然揮之不去、還是會存在，金融市場依舊會波動。

楊金龍認為「川普沒想到股市會跌那麼慘」，在實施之前他認為華爾街沒有問題，實施之後美股跌好幾天，「我認為他緊張了，所以才有這90天緩衝擊」、「如果他沒有很緊張不會做這樣改變」。

楊金龍表示，有些國家會去和川普談，川普也知道，這個政策一開始的衝擊非常大，在談判上應該會比較鬆一點，如果要跟他硬碰硬，就會對全球經貿造成影響。