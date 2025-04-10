川普助攻！新光金滾23萬張量收復10元票面價　8金控齊亮燈

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普對等關稅對於75國暫緩實施90天，激勵今（10）日台股強力跌深反彈1600點，大型金控股上演反攻行情，盤中8檔金控股亮燈漲停，富邦金（2881）上攻79.3元漲停表態，突破5日線，具合併題材新光金（2888）攻克10.95元漲停價位，收復10票面，12點半過後成交來到23萬多張，今日成交量有機會突破昨（9）日24.9萬張，而台新金（2887）鎖定15.6元漲停價位，成交量6.2萬張。

台新金、新光金合併案獲得金管會核准，合併基準日為7月24日，新光金下市併入台新金，更名為「台新新光金控」，就新光金股東來說，1股可換0.672股台新金，以及為期三年的辛種特別股0.175股，換算下來，本金加利息相當於每股加發1.839元，由於台新金擁有股東人數44萬、新光金約38萬，兩家公司股東人數至少80萬。

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日前台新金宣布2024年盈餘分派，全數配發現金股息，每股配發的現金股息為0.9元，併入「台新新光金控」新光金股東可望享受到股息分配，而外資4月以來也進行套利交易，買超新光金3.8萬張，賣超台新金6.4萬張。

14檔金控股漲停的有富邦金、國泰金（2882）、凱基金（2883）、元大金（2885）、台新金、新光金、永豐金（2890），以及中信金（2891）。

