台塑四寶Q1獲利／台塑化每股賺0.39元最佳　台化虧損收斂

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑四寶公告3月營收，四寶今年3月合併營收為1265.93億元，月增5.2％、年減0.2％；累計今年Q1四寶合併營收為3649.3億元，年增0.8％，四寶合併稅後淨利為37.45億元，年減53.3％。四寶中以台塑化（6505）每股賺0.39元表現最好，台化（1326）單季仍虧損但幅度收斂。

台塑（1301）3月合併營收為170.92億元，月增6％、年減3.2％；累計今年Q1合併營收為472.02億元，年減1.9％，稅後淨利為5000萬元，年減77.4％，EPS為0.01元。

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台塑表示，Q1適逢農曆春節長假，出貨天數減少，但Q2步入塑料需求傳統旺季，且多家亞洲輕裂廠安排歲修，下游工廠配合歲修或減產，市場供給減少，預估開工率將提高、產銷量增加，Q2營收估優於Q1；美國實施對等關稅，全球貿易風險升高，不過公司去年出口美國金額約29億元，占營業額不到2％，因此對公司沒有直接影響。

南亞（1303）3月合併營收為230.13億元，月增4.2％、年增6.9％；累計今年Q1合併營收為655.52億元，年增11.8％，稅後淨利為4.53億元，年減63.5％，EPS為0.06元。

南亞指出，Q2工作天數恢復正常，且多項產品進入傳統旺季，產銷量提高，預估Q2營收較Q1增加；公司直接出口美國市場占比低，受美國徵收對等關稅直接影響較小，且於美國境內設有塑膠加工、聚酯纖維、乙二醇等生產廠，已增開產線，可充份爭取當地採購商機，但美國關稅措施、各國反擊、油價下跌及稅負轉嫁等問題，恐造成需求端趨向保守，將形成營運最大變數。

台化（1326）3月合併營收為277.47億元，月增2.2％、年減7.7％；累計今年Q1合併營收為789.09億元，年減6％，稅後虧損4.43億元，EPS為-0.08元。

台化表示，對等關稅導致經濟可能衰退疑慮，消費信心更不足，市況短時間不容易明朗，觀察原油及石化品價格是否能止跌持穩、各國與美國的協商是否能緩和貿易戰；但Q2其影響市場需求及售價已經存在，因此營收保守看待。不過，相信下半年旺季來臨前，市場秩序調整將會定調，且川普關稅政策髮夾彎，部分國家將會允諾提高對中國的進口關稅，避免中國產品的洗產地，全球貿易秩序將持續變動，必須密切關注市場變化，抓住新商機，Q3營運在持續推動差異化及拓銷關稅有利國家，應該會有轉機。

台塑化（6505）3月合併營收為587.41億元，月增6.8％、年增1.9％；累計今年1月合併營收為1732.67億元，年增1.2％，稅後淨利為36.85億元，年減26.7％，EPS為0.39元。

台塑化指出，川普4月第1周宣布將針對全球課徵基準關稅及對等關稅，市場擔憂美國民眾減少消費，企業減少投資，全球經濟可能將逐步趨緩，導致油價快速下跌；目前各國加快與美國談判，加上伊朗也將開始與美國談判核子協議，在談判結果尚未明朗情況下，短期油價波動劇烈。市場持續等待各談判結果，若談判有好的結果，油價將逐漸恢復正常。