2025 ETtoday斥詐風雲論壇　聯手產官學全面升級防詐！總統領軍打造科技識詐新戰線

▲台灣已進入全民反詐的高警戒時刻！（圖／行政院數位發展部）

記者楊智雯／台北報導

台灣已進入全民反詐的高警戒時刻！根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，今年以來全台每月詐欺案件數屢創新高，幾乎每天都有數百件詐騙通報，單月損失金額甚至突破70億新台幣，尤以今年3月受理案件高達1萬6千多件最為驚人。從假投資、假電話、假客服到AI偽音偽影的進化詐騙，無論長輩還是年輕族群，幾乎都成為詐團鎖定對象，為強化全民識詐行動力、打造更嚴密的社會防線，《ETtoday新聞雲》將於4月17日舉辦年度規模最大反詐論壇「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、電信與資安領域的頂尖專家，正面迎戰AI詐騙浪潮。

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▲內政部警政署「165打詐儀表板」。（圖／取自內政部）

多年來，《ETtoday新聞雲》深耕防詐領域，持續追蹤最新詐騙趨勢，更設置「防詐專區」、發布《台灣詐騙調查報告書》，透過新聞專題、話術拆解、追蹤企業與金融業界的反詐行動教育大眾，讓識詐知識走進社群、深入日常，從揭露LINE假客服話術，到分析「假網購、真詐財」案例，《ETtoday新聞雲》成為許多民眾第一時間查證的防詐夥伴，堅守反詐最前線。

本次「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，聚焦AI詐騙與新型數位詐欺手法，廣邀各界重量級代表共襄盛舉。總統賴清德將親自出席，攜手金管會、數發部、警政署等政府單位，以及永豐銀行、台灣房屋、中華電信、元大證券等企業代表，集結跨界力量，共同參與防詐對話。論壇規劃以「專題演講 × 圓桌對談」雙形式進行，涵蓋政策研擬、科技應用到教育宣導，多面向建構「新世代科技防詐」的全方位策略，藉由線上線下整合，打造全新層級的科技防詐策略，構築全民識詐、守詐的堅實防線。

【活動亮點搶先看】

頂尖陣容對談：總統賴清德蒞臨致詞揭開論壇序幕。各界頂尖專家分享反詐政策與實務經驗，建構跨領域防詐新模式。

AI詐騙趨勢解析：活動聚焦AI詐騙新手法，例如：偽造語音與影像，專家將揭露其威脅與應對之道。

實務經驗交流：政府與企業分享反詐對策，從封鎖假網站、監控異常金流到AI詐騙攔阻技術，政府攜手企業公開最真實的反詐作戰攻略，保護民眾財產與安全。

重磅講者齊聚！政策 × 金融 × 科技跨界解密詐騙風險

「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」集結多位政、產、研界代表發表專題演講，針對目前最受關注的政策佈局、資產防護、假訊息查核與詐騙手法拆解等面向，進行深入解析，包括金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋、數位發展部政務次長林宜敬、警政署刑事警察局副局長邱紹洲將同台對話，從政府角度剖析科技詐騙應對策略；永豐銀行董事長曹為實則聚焦「資產守護與反詐行動」，揭露銀行業面對詐騙風險時的核心應對策略。

▲總統賴清德將親臨現場，展現政府對防詐議題的高度重視。

論壇特別聚焦AI與資訊戰議題，由台灣事實查核教育基金會董事暨台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽帶來「AI、詐騙假訊息與事實查核」演說，直擊生成式AI亂象。另由警政署刑事警察局預防科科長林書立解析最新詐騙手法，讓民眾面對詐騙更有警覺，壓軸登場的圓桌論壇則集結永豐銀行副總經理張瑜娉、台灣房屋副總裁周鶴鳴、中華電信技術長黃志雄與元大證券資安長陳松春，從金融、電信到資安領域展開對談，跨界建構全民防詐聯防網。

▲「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」邀請政府單位代表與會。

這場論壇不僅是政府與產業共同出擊的起點，更象徵台灣反詐力量正式邁入「戰略升級」新階段。特別感謝本次論壇的贊助夥伴，他們皆是業界防詐技術的翹楚，長期致力於技術創新與防詐知識普及，成果深獲各界肯定。正是有這群堅守第一線的防詐英雄，讓全民識詐、全民防詐的行動有了更堅強的後盾。

▲論壇亦邀請民間機構、金融等產業代表參加。

《ETtoday新聞雲》將全程記錄這場盛會，透過報導將反詐知識傳遞給每個人，從政策到實務，這場論壇不僅展現台灣反詐決心，更為民眾帶來啟發，無論是接到可疑電話還是面對假投資，民眾都能從中學到自保之道，這是全民反詐的關鍵一步，值得關注！

活動資訊

時間：2025年4月17日（週四）09:00-12:45

地點：台北市喜來登飯店 B2-福廳

活動詳情請洽：https://events.ettoday.net/anti_scam/index.php7

指導單位：警政署

首席合作單位：永豐銀行

合作單位：中國信託商業銀行、元大金控、玉山銀行、中華航空股份有限公司、新加坡商萬事達卡股份有限公司台灣分公司、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司、信義房屋股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣房屋仲介股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中華電信、台新國際商業銀行、三商美邦人壽保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、永慶房屋集團、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、TDCC 臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所

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