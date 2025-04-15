ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2025 ETtoday斥詐風雲論壇　聯手產官學全面升級防詐！總統領軍打造科技識詐新戰線

▲▼ 中華民國數位發展部 。（圖／中華民國數位發展部）

▲台灣已進入全民反詐的高警戒時刻！（圖／行政院數位發展部）

記者楊智雯／台北報導

台灣已進入全民反詐的高警戒時刻！根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，今年以來全台每月詐欺案件數屢創新高，幾乎每天都有數百件詐騙通報，單月損失金額甚至突破70億新台幣，尤以今年3月受理案件高達1萬6千多件最為驚人。從假投資、假電話、假客服到AI偽音偽影的進化詐騙，無論長輩還是年輕族群，幾乎都成為詐團鎖定對象，為強化全民識詐行動力、打造更嚴密的社會防線，《ETtoday新聞雲》將於4月17日舉辦年度規模最大反詐論壇「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、電信與資安領域的頂尖專家，正面迎戰AI詐騙浪潮。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,反詐,打詐。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲內政部警政署「165打詐儀表板」。（圖／取自內政部）

多年來，《ETtoday新聞雲》深耕防詐領域，持續追蹤最新詐騙趨勢，更設置「防詐專區」、發布《台灣詐騙調查報告書》，透過新聞專題、話術拆解、追蹤企業與金融業界的反詐行動教育大眾，讓識詐知識走進社群、深入日常，從揭露LINE假客服話術，到分析「假網購、真詐財」案例，《ETtoday新聞雲》成為許多民眾第一時間查證的防詐夥伴，堅守反詐最前線。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,反詐,打詐。（圖／資料照）

本次「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，聚焦AI詐騙與新型數位詐欺手法，廣邀各界重量級代表共襄盛舉。總統賴清德將親自出席，攜手金管會、數發部、警政署等政府單位，以及永豐銀行、台灣房屋、中華電信、元大證券等企業代表，集結跨界力量，共同參與防詐對話。論壇規劃以「專題演講 × 圓桌對談」雙形式進行，涵蓋政策研擬、科技應用到教育宣導，多面向建構「新世代科技防詐」的全方位策略，藉由線上線下整合，打造全新層級的科技防詐策略，構築全民識詐、守詐的堅實防線。

【活動亮點搶先看】

頂尖陣容對談：總統賴清德蒞臨致詞揭開論壇序幕。各界頂尖專家分享反詐政策與實務經驗，建構跨領域防詐新模式。

AI詐騙趨勢解析：活動聚焦AI詐騙新手法，例如：偽造語音與影像，專家將揭露其威脅與應對之道。

實務經驗交流：政府與企業分享反詐對策，從封鎖假網站、監控異常金流到AI詐騙攔阻技術，政府攜手企業公開最真實的反詐作戰攻略，保護民眾財產與安全。

重磅講者齊聚！政策 × 金融 × 科技跨界解密詐騙風險

「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」集結多位政、產、研界代表發表專題演講，針對目前最受關注的政策佈局、資產防護、假訊息查核與詐騙手法拆解等面向，進行深入解析，包括金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋、數位發展部政務次長林宜敬、警政署刑事警察局副局長邱紹洲將同台對話，從政府角度剖析科技詐騙應對策略；永豐銀行董事長曹為實則聚焦「資產守護與反詐行動」，揭露銀行業面對詐騙風險時的核心應對策略。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,反詐,打詐。（圖／資料照）

▲總統賴清德將親臨現場，展現政府對防詐議題的高度重視。

論壇特別聚焦AI與資訊戰議題，由台灣事實查核教育基金會董事暨台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽帶來「AI、詐騙假訊息與事實查核」演說，直擊生成式AI亂象。另由警政署刑事警察局預防科科長林書立解析最新詐騙手法，讓民眾面對詐騙更有警覺，壓軸登場的圓桌論壇則集結永豐銀行副總經理張瑜娉、台灣房屋副總裁周鶴鳴、中華電信技術長黃志雄與元大證券資安長陳松春，從金融、電信到資安領域展開對談，跨界建構全民防詐聯防網。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,反詐,打詐。（圖／資料照）

▲「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」邀請政府單位代表與會。

這場論壇不僅是政府與產業共同出擊的起點，更象徵台灣反詐力量正式邁入「戰略升級」新階段。特別感謝本次論壇的贊助夥伴，他們皆是業界防詐技術的翹楚，長期致力於技術創新與防詐知識普及，成果深獲各界肯定。正是有這群堅守第一線的防詐英雄，讓全民識詐、全民防詐的行動有了更堅強的後盾。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,反詐,打詐。（圖／資料照）

▲論壇亦邀請民間機構、金融等產業代表參加。

《ETtoday新聞雲》將全程記錄這場盛會，透過報導將反詐知識傳遞給每個人，從政策到實務，這場論壇不僅展現台灣反詐決心，更為民眾帶來啟發，無論是接到可疑電話還是面對假投資，民眾都能從中學到自保之道，這是全民反詐的關鍵一步，值得關注！

活動資訊
時間：2025年4月17日（週四）09:00-12:45
地點：台北市喜來登飯店 B2-福廳
活動詳情請洽：https://events.ettoday.net/anti_scam/index.php7

指導單位：警政署

首席合作單位：永豐銀行

合作單位：中國信託商業銀行、元大金控、玉山銀行、中華航空股份有限公司、新加坡商萬事達卡股份有限公司台灣分公司、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司、信義房屋股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣房屋仲介股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中華電信、台新國際商業銀行、三商美邦人壽保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、永慶房屋集團、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、TDCC 臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所

關注ETtoday官方平台，掌握最新反詐動態！

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇,ETtoday新聞雲,反詐,打詐。（圖／資料照）

關鍵字： 2025 ETtoday斥詐風雲論壇ETtoday新聞雲反詐打詐

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

推薦閱讀

柬埔寨擬將179名台灣詐欺犯「遣送中國」！刑事局：積極爭取送回台

柬埔寨擬將179名台灣詐欺犯「遣送中國」！刑事局：積極爭取送回台

柬埔寨警方持續加大對電信詐騙犯罪的打擊力道，近期聯手中國公安部開展多起聯合行動。有消息指出，柬國移民總局預計在13日將約500名涉案嫌犯遣返中國，其中包括179名台灣人。對此，台灣內政部警政署刑事警察局駐胡志明市聯絡官表示，台灣當局正在積極與柬埔寨方面交涉，爭取將台灣嫌犯遣返回台受審。

2025-04-10 19:22
川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

美國總統川普暗示可能豁免25％汽車零組件關稅，但同時啟動調查半導體及藥品，8檔台廠汽車零組件相關個股今（15）日盤中聯手攻上漲停，虎山（7736）亮燈攻上108.5元，重返百元俱樂部。

2025-04-15 10:31
232萬人被錢香醒！10檔ETF今入帳　00919、00713都在列

232萬人被錢香醒！10檔ETF今入帳　00919、00713都在列

台股ETF股利大發送，統計共有10檔發放逾182億元現金股利，預計2326402人今早被錢香醒，平均每位可領7844元。根據CMONEY統計資料顯示，4月15日包括00919群益台灣精選高息等共10檔台股ETF發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。

2025-04-15 09:43
川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大

川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大

美國總統川普為祭出關稅措施，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「一拳打趴台灣傳產三大明星產業」，並點出11家台廠承壓。

2025-04-15 09:13
AMD首款台積電2奈米製程晶片來了　新處理器「Venice」投片

AMD首款台積電2奈米製程晶片來了　新處理器「Venice」投片

AMD宣布代號為Venice的新一代AMD EPYC處理器為業界首款完成投片（tape out）並採用台積電先進2奈米（N2）製程技術的高效能運算（HPC）產品。Venice預計明年如期上市。AMD同時宣布，第5代AMD EPYC CPU產品已在台積電位於亞利桑那州的新晶圓廠成功啟用和驗證。

2025-04-15 09:36
交不出財報暫停交易　股票變壁紙「只能認賠？」過來人：繼續放

交不出財報暫停交易　股票變壁紙「只能認賠？」過來人：繼續放

連接線廠樺晟（3202）因為財報交不出，自4月7日起停止交易，若是半年內無法補教財報，將面臨下市危機。就有網友緊張指出，朋友買了樺晟，沒想到股票下市了，求問剩下的股票怎麼辦？貼文掀起熱論。對此，網友認為，其實可以繼續放，也許有一天會重新上市，且公司有賺錢還是可以分到股利。

2025-04-15 15:39
1股也能領！　遠東生技股東會紀念品豪發近3000元禮包

1股也能領！　遠東生技股東會紀念品豪發近3000元禮包

遠東生技(6886)公告114年度股東會紀念品方案，凡於4月19日(含)前成為股東，即可獲得總價值近新台幣 3000 元的健康禮包。股東會紀念品內容包含市值約 450 元的「Apogen愛保清藻精蛋白口含錠隨身包(10錠)」與遠東生技購物平台提供的 2500 元健康保養專屬優惠方案，持股僅需一股即可領取，展現公司對股東健康與回饋的用心。

2025-04-15 15:29
東陽3月寫史上最賺紀錄　將加速美國德州廠擴廠計畫

東陽3月寫史上最賺紀錄　將加速美國德州廠擴廠計畫

東陽（1319） 2025年3月自結合併稅前淨利7.3億元，稅前EPS 1.21元，較去年同期成長24%，繼2月創下單月獲利新高後，3月再次改寫史上最賺單月紀錄。

2025-04-15 14:59
債券ETF總規模逾2.8兆　00687B、00725B交易熱

債券ETF總規模逾2.8兆　00687B、00725B交易熱

關稅戰延燒，引發通膨再起擔憂，加上傳出中國政府可能持續減持美債，美國10年期公債殖利率上週大漲49.5%，上週五（11日）收在4.49%，本周又因為川普突然宣布多項電子產品關稅，為市場帶來正向買氣，買盤回流美國債市，帶動美債殖利率回落；截至上週五全台債券ETF受益人數為191萬人，規模來到2.8兆，其中國泰20年美債（00687）B周一(14日)成交量突破10萬張，有除息話題的國泰投資級公司債（00725B）也有1.6萬張成交量。

2025-04-15 13:46
快訊／台股收盤大漲344.58點　台積電漲12元至877

快訊／台股收盤大漲344.58點　台積電漲12元至877

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲344.58點，以19857.67點作收，漲幅1.77％，成交量2959.36億元。

2025-04-15 13:35

讀者迴響

熱門新聞

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

皇翔3.11億買299張台積電　每股均價1042元

232萬人被錢香醒！10檔ETF今入帳　00919、00713都在列

川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

川普關稅政策又變！專家點名「1類產品」慘了

川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大

矽光子刷一排綠燈！「這1檔」連挫12日

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

AMD首款台積電2奈米製程晶片來了　新處理器「Venice」投片

即／美股三大指數開盤高開　輝達漲近4%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366