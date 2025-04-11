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玉山銀主辦中英醫療社團法人暨寬庭生技22.478億聯貸　推動遷址擴建計畫

▲▼玉山銀1。（圖／玉山銀提供）

▲玉山銀行主辦中英醫療社團法人暨寬庭生技聯貸案，由玉山銀行總經理林隆政(右)與中英醫療體系執行長暨寬庭生技董事長劉靜怡(左)共同換約。（圖／玉山銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山銀行統籌主辦中英醫療社團法人暨寬庭生技股份有限公司新臺幣(以下同)22.478億元聯貸案於今(11)日完成簽約，簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政與中英醫療體系執行長暨寬庭生技董事長劉靜怡共同主持，聯貸資金將用於中英醫院板橋院區遷址擴建計畫，落實社會責任授信。

原規劃聯貸金額19.88億元，在合作金庫、安泰銀行、第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行及彰化銀行踴躍參與下，最終超額認購達1.6倍，顯示聯貸銀行團對中英醫療體系發展與醫療服務品質高度肯定。

▲▼ 玉山銀2。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲玉山銀行主辦中英醫療社團法人暨寬庭生技聯貸案，今完成簽約儀式。（圖：玉山銀提供）

中英醫療體系源自1991年劉執行長與其夫婿承接新北市板橋的中英醫院，目前中英醫療社團法人旗下運營有中英醫院、板英醫院與郵政醫院(受託經營)，並於2009年成立康科特股份有限公司從事醫院經營管理顧問，提供醫療設備租賃及醫療後勤服務，2021年獲明基佳世達集團明基醫投資，加入明基佳世達醫療大艦隊，並跨足預防醫學及拓展智慧醫療領域。為了配合國家政策推動跨層級醫療，加上既有中英醫院成立時間已逾40年，擬規劃遷址新莊，同步擴建提升地區醫院功能，增加急性一般病床數，以紓解鄰近醫學中心等候時間壅塞及住院滿床率高的情況，提供國人更安全舒適的就醫空間。

玉山接軌國際ESG趨勢並積極響應政府政策，2021年起連續4年舉辦ESG永續倡議行動，深獲產官學界肯定；2024年更號召超過160家來自國內外的優質企業以及27家醫療院所加入倡議，共同立下永續承諾。在醫療產業領域，玉山已為全台42家指標性醫院提供多元化的創新服務，並與多家醫學中心、區域醫院和地區醫院簽署永續醫療合作備忘錄，服務內容包括電子化轉型及永續諮詢服務等。本次攜手中英醫療體系提升地區醫療量能，共創平等、共融的永續醫療環境，邁向台灣醫療體系永續發展。

關鍵字： 聯貸玉山銀行中英醫療擴建計畫永續发展

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