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陸產iPhone銷美卡關　郭明錤拋8觀察「中國還沒打電話給川普」

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普政府關稅政策變動劇烈，資本市場如洗三溫暖，天風國際證券分析師郭明錤拋出8點觀察，他認為目前關稅政策下美國對中國關稅課徵力道減弱，但潛在關稅課徵的關鍵在於「中國沒有打電話給川普總統」。

郭明錤指出，Apple自今年農曆年後便開始為美國市場備貨，目前約超過2個月的庫存，故關稅對2Q25美國市場銷售幾乎無影響。但對供應鏈而言，提前拉貨可能導致新舊款iPhone轉換期的出貨衰退較以往顯著。

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另外，郭明錤亦重申，目前專門組裝iPhone美國機型的中國產線仍停線中，意味著自2Q25開始由印度完全生產與出口iPhone美國機型的規劃仍不變。不過，生產是動態的，這部分需持續觀察。

郭明錤指出，iPhone進口關稅由145%下降到原本的20%，表面上對緩解市場氣氛有幫助，但實際上這對Apple仍是很大的壓力，否則Apple不會從農曆年後就開始為美國市場備貨。

以下是郭明錤在「X」平台上8大觀察：

1、先說結論。在CBP於4月11日發布CSMS #64724565更新後，iPhone的生產規劃 (如出貨預估、印度出口規劃等)沒有太大改變。

2、確定仍存在的關稅：美國政策與國土安全顧問副主任Stephen Miller指出對中國原有的IEEPA 20%關稅。

3、美國對中國課徵關稅的力道減弱，但仍須關注三個潛在關稅項目會不會成真，以及成真內容為何，包括：1) 20%芬太尼稅、2) 4月11日白宮關稅更新聲明，成為正式行政命令後關於對等關稅的內容 、與3) 半導體關稅。

4、近期影響上述三個潛在關稅項目的其中一個關鍵，在於中國有沒有打電話給川普總統。

5、Apple自今年農曆年後便開始為美國市場備貨，目前約超過2個月的庫存，故關稅對2Q25美國市場銷售幾乎無影響。但對供應鏈而言，提前拉貨可能導致新舊款iPhone轉換期的出貨衰退較以往顯著。

6、目前專門組裝iPhone美國機型的中國產線仍停線中，意味著自2Q25開始由印度完全生產與出口iPhone美國機型的規劃仍不變。不過，生產是動態的，這部分需持續觀察。

7、iPhone進口關稅由145%下降到原本的20%，表面上對緩解市場氣氛有幫助，但實際上這對Apple仍是很大的壓力，否則Apple不會從農曆年後就開始為美國市場備貨。

8、川普政府不可預測的關稅立場，是近期iPhone供應的最大不確定性。不過，關稅變化雖會暫時性影響股價，但中長期的投資趨勢仍取決於Apple面對地緣政治風險所做的準備、iPhone競爭力與整體景氣。

關鍵字： 關稅天風分析美中貿易川普政府iPhone

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