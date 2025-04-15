上市櫃公司去年大陸投資賺4901億元　創歷史第2高

▲金管會示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠於終端需求增加，電子零組件業、其他電子業及半導體業獲利成長，金管會統計2024年大陸投資損益，上市公司利益4630億元，上櫃公司利益271億元，合計利益4901億元，整體較2023年度增加412億元，與歷年同期相較，獲利金額為第二高。

截至2024年底止，上市公司686家，上櫃公司525家，合計1211家赴大陸投資，占全體上市（櫃）公司總家數1769家之68.46%，較2023年底增加2家。

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截至2024年底止，上市公司累計投資2兆5881億元，上櫃公司2555億元，合計2兆8436億元，較2023年底增加1080億元，主要係基於營運策略考量增加對子公司之持股、因應子公司業務拓展及受匯率變動影響致投資金額增加。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

金管會統計，海外投資（不含大陸地區）截至2024年底止，上市公司748家，上櫃公司580家，合計1328家赴海外投資，占全體上市（櫃）公司總家數1769家之75.07%，較2023年底增加26家。

截至2024年底止，上市公司累計投資9兆794億元，上櫃公司7,165億元，合計9兆7,959億元，較2023年底增加1兆1766億元，主要係併購取得海外子公司，或海外子公司營運資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額，上市、上櫃公司皆以半導體業累計投資金額較大。

2024年度投資損益，上市公司利益9815億元，上櫃公司利益421億元，合計利益1兆236億元，整體較2023年度增加3512億元，與歷年同期相較，獲利金額為第三高，上市、櫃本期投資利益分別較去年同期增加3552億元及減少40億元，主係航運業、半導體業及電子零組件業受市場運價上升，且終端需求增加等因素所致。

金管會表示，2018年中美貿易戰後上市櫃公司赴大陸投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資（不含大陸地區）增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資大陸對我國上市櫃公司獲利雖有挹注，上市櫃公司已放緩投資腳步，以降低對大陸依賴，透過全球布局方式以分散大陸地區投資風險。

