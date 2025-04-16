AI股風向球！台積電、ASML財報輪流登場　揭曉關稅殺傷力

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，本周晶片產業巨頭台積電與艾斯摩爾（ASML）將公佈財報，將揭示全球關稅影響的深度及人工智慧產業的未來前景。這些財報可能提前透露市場信心因關稅衝擊而受挫、市值跌至多年低點，以及人工智慧晶片需求是否能持續的問題。

由於美國關稅威脅及對人工智慧需求的疑慮，台積電和ASML在市場拋售中首當其衝。台積電股價今年下跌約20%，ASML則下跌了12%。

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這波股價暴跌使台積電的預期本益比跌至兩年來最低，同時也將ASML的股價推至新冠疫情爆發以來的最低點。

市場對人工智慧需求放緩的擔憂加劇，加上關稅風波使全球企業決策陷入混亂，讓投資人更加關注人工智慧晶片需求的持續性。

Quilter Cheviot技術分析師Ben Barringer表示，台積電和ASML的股價已大幅折讓，許多風險顯然已反映在股價中，但由於半導體關稅的不確定性，若無具體消息，很難看到重新評級。

在川普政府免除智慧型手機及其他電子設備的互惠關稅後，全球半導體股周一出現緩解跡象，對於蘋果及其供應商，包括台積電來說是個勝利。ASML的晶片製造機器也免徵額外稅。

然而，這種緩解可能不會持續太久，因為豁免只是暫時，美國政府仍在推進對半導體和藥品進口徵收關稅的計劃，並對這兩個行業展開調查。

除了直接關稅外，人們還擔心全面提高關稅將抑制經濟成長，這對經濟週期高度敏感的產業來說是壞兆頭。

Allspring Global Investments的投資組合經理Gary Tan表示，儘管台積電和ASML在當前周期性估值低谷中已反映全球貿易緊張局勢的影響，但預計未來兩個季度的盈利將面臨短期下行風險。

儘管如此，越來越多的分析師預測未來市場將出現疲軟，許多人正在下調其股價目標。摩根大通認為，台積電將略微下調其2025年營收成長目標至20%左右。

摩根大通的客戶調查顯示，ASML投資人預計2025年的業績指引將保持不變，但2026年的營收預期將低於分析師預期。