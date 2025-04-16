挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。

郭智輝今日出席立法院經濟委員會就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告，並備質詢前受訪說明受關稅影響廠商協助、美國半導體關稅、加強民主供應鏈貿易、蘇姿丰來台、加入CPTPP」等議題進行詢答。

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會前郭智輝表示，受到關稅感覺到訂單減少，工作沒有那麼多的廠商，政府都一一了解，先提出抒困、協助取得美國以外訂單增加市場，他強調「我們不會不知民間疾苦」。

至於晶片關稅的部分，郭智輝指出，各種模擬都會提供給談判辦公室參考，根據對方談判情境。

而美國公開對等關稅優先談判國家沒有台灣，郭智輝說：「我們都已和美國開過視訊會議啦，這是看每個人談判，我的認知是我們已談過了，談判不是一波就結束，會有準備、內容，在第一波確認問題上問過了。」

至於是否尋找非美國家洽談經貿互動議題，郭智輝指出，會再利用時間，加強和美國以外的貿易夥伴「民主供應鏈」讓貿易早日成形，有媒體追問加拿大、墨西哥也有豐富能源談天然氣採購，郭以「各方面我們都會去努力」回應。

而在超微（AMD）執行長蘇姿丰來台、下月輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳也要來台，有媒體追問是否邀兩大企業在台擴大投資設廠，不過郭智輝表示，經濟部和AMD、NVIDIA談的都是來台設研發中心，單子都交給台積電生產，台積電如火如荼蓋廠就是為此。