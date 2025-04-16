快訊／22萬人注意！00939連5度配0.05元　5／2除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
資產規模361.2億元，擁有近22萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告配息0.05元，為連續5度維持相同水準，預計5月2日除息，由於卡到5月1日勞動節，4月30日為最後買進日，預計5月26日入帳。
00939今日以下跌0.03元或0.23%、每股13.23元作收，以此推算年化配息率4.54%。
▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
資產規模361.2億元，擁有近22萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告配息0.05元，為連續5度維持相同水準，預計5月2日除息，由於卡到5月1日勞動節，4月30日為最後買進日，預計5月26日入帳。
00939今日以下跌0.03元或0.23%、每股13.23元作收，以此推算年化配息率4.54%。
關鍵字： 台股ETF ﹑ 台灣高息動能 ﹑ 配息公告 ﹑ 361.2億元 ﹑ 勞動節
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群創董事長洪進揚今日針對關稅議題受訪，他也證實在關稅暫緩的期間有出現急單，公司目前會依照疫情時期的規格，每週都和客戶對需求及確認零組件，但他也坦談，雖然有提前拉貨，但只是把下半年的需求前移。
2025-04-16 13:56
根據外電報導，美國商務部15日表示，已經針對出口至中國的輝達（NVIDIA）)H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發出新的出口許可要求。消息傳出後，2家公司在美股盤後、夜盤股價都應聲下挫。
2025-04-16 12:28
國際金價瘋漲，銀樓黃金賣出價也跟著勁揚，今（16）日上午開出每錢13400元的天價，不到1年的時間漲幅已超過37%，正式衝破「萬三」防線，估去年5月買3兩黃金放到今年可多賺逾10萬元。
2025-04-16 12:26
股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到198萬1585人，跌破200萬人大關，創下今年新低。
2025-04-16 10:26
美國總統川普關稅措施引發全球經貿動盪，經濟部長郭智輝因前一天在國會拋出「以前8點起床，現在6點起床，我也是吃苦當吃補」挨轟不知民間疾苦，郭今（16）日赴立法院經濟委員會接受質詢前遇到媒體堵訪，頻頻表示「我也是民間來的嘛」、「不會不知道民間疾苦」，不過再被問到今天幾點起床，郭智輝以「私人的事不便作答」回應。
2025-04-16 10:17
友達董事長彭双浪今日於Touch Taiwan展針對美國關稅議題表示，由於關稅的不確定性，打亂了季節性需求，可能導致需求改變，但企業最怕不確定性，要等成本確定了才能做因應佈局，也希望早日定案。
2025-04-16 14:49
半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 發佈 2025 年第一季財報，第一季銷售淨額 (net sales) 為 77億歐元，淨收入為 (net income) 24 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 54.0%，第一季度訂單金額為 39 億歐元，其中 12億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布 2025 年第二季指引，預估銷售淨額約 72 至 77 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 53%。此外，ASML 預計 2025 年的銷售淨額將介於 300 億至 350 億歐元之間，毛利率
2025-04-16 13:41
資產規模361.2億元，擁有近22萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（16）日公告配息0.05元，為連續5度維持相同水準，預計5月2日除息，由於卡到5月1日勞動節，4月30日為最後買進日，預計5月26日入帳。
2025-04-16 13:38
美國總統川普祭出核彈級「對等關稅」措施引發全球多國爭相談判，其中「中國製產品繞道洗產地」的疑慮如何化解成為談判重點，財政部長莊翠雲今（16）日指出，已開始針對小額免稅門檻措施進行檢討，立委建議由現行2000元降至1000元將會納入考量。
2025-04-16 11:27
川普關稅衝擊持續，市場認為美股還沒跌完。美國銀行（美銀，BofA）發布最新調查，投資者對經濟前景的悲觀程度創三十年來的最高，但基金經理的悲觀情緒尚未完全反映在資產配置中，現金佔比還未到「恐懼峰值」，也就是說，美股還要面臨進一步下跌。
2025-04-16 09:53
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