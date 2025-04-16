ASML首季訂單銳減股價跳水　CEO示警關稅增加經濟不確定性

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普關稅措施打亂半導體產業因人工智慧（AI）帶來的樂觀前景，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML)總裁暨執行長Christophe Fouquet 今（16）日表示，最近的關稅措施增加總體經濟環境的不確定性，預期這樣的情況將持續一段時間。如先前分享，AI仍然為產業主要成長動能。法人認為，ASML第1季訂單39億歐元，表現不如預期，ASML在美股夜盤股價重挫4.5％。



ASML發佈 2025 年第一季財報，第一季銷售淨額 (net sales) 為 77億歐元，淨收入為 (net income) 24 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 54.0%，第一季度訂單金額為 39 億歐元，其中 12億歐元為 EUV 訂單。ASML 同時公布 2025 年第二季指引，預估銷售淨額約 72 至 77 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 53%。此外，ASML 預計 2025 年的銷售淨額將介於 300 億至 350 億歐元之間，毛利率約 51% 至 53%。



Christophe Fouquet 表示：「我們第一季總營收符合預期為77億歐元，毛利率為54.0%，高於指引，主要受惠於EUV的產品組合以及表現達標。我們在第一季完成了第五台 High NA EUV 系統出貨，目前市場已有三家客戶採用。」



Christophe Fouquet 表示：「到目前為止，客戶與我們的互動支持我們看待2025與2026年為成長年的預期設定。然而，最近的關稅措施增加總體經濟環境的不確定性，預期這樣的情況將持續一段時間。如先前分享，AI仍然為產業主要成長動能。它所帶動的市場轉變中，將產生某些客戶較其他客戶受益更多的情況，因而帶動產業的上行潛力，也帶來了下行風險，我們皆將其納入 2025 年收入範圍評估。」

花旗分析師在致客戶的報告中寫到，關稅的不確定性顯然正在增加，並使前景變得模糊。



Christophe Fouquet 指出：「我們預估第二季銷售淨額約 72 億到 77 億歐元，毛利率介於 50% 至 53% 之間。預估研發成本約為 12億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 3 億歐元。正如我們之前所說，我們預計 2025 年度銷售淨額將在 300 億至 350 億歐元之間，毛利率介於 51% 至 53% 之間。」



ASML 計畫宣布 2024 年每股普通股 6.40 歐元的股息，較 2023 年增加 4.9%。考慮到 2024 年和 2025 年支付的三次每股普通股 1.52 歐元的中期股息，將向股東大會建議支付每股普通股 1.84 歐元的最終股息。根據目前 2022 - 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第一季回購了價值約 27億歐元的股份。