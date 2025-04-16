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友達董座：關稅打亂季節性需求　「相信可以睡好覺沒幾個」

▲▼友達董事長彭双浪（左）及執行長柯富仁。（圖／記者高兆麟攝）

▲友達董事長彭双浪（左）及執行長柯富仁（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

友達董事長彭双浪今日於Touch Taiwan展針對美國關稅議題表示，由於關稅的不確定性，打亂了季節性需求，可能導致需求改變，但企業最怕不確定性，要等成本確定了才能做因應佈局，也希望早日定案。

彭双浪說，從宣佈關稅以來，相信可以睡好覺的沒幾個，川普公告結果超乎想像，到今天為止也經歷過很多次變化，幾乎每天一變，主要貿易夥伴都必須要去應對，因為關稅突然加那麼多，但3C產品本來獲利就不高，一但加那麼多關稅，就是多賣就多虧。

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彭双浪統整，世界各國目前有四大應對，第一種就是直接報復，第二種是和美政府示軟談判，第三種是直接談判，最後就是針對企業進行補貼。

彭双浪說，隨著關稅議題發酵以外，還有連帶造成金融市場不穩定，造成美債貶值很多，但產業會怎樣？現在基本上有90天緩衝，但基本10％關稅是在的，雖然也有豁免清單，很多跟友達相關的都在豁免清單，但現在很混亂，對友達來說，有幾個做法，友達在併入BHTC以後，除了台灣越南大陸，還有很多其他地方，這一些地方稅率不太一樣，有一部分可以透過不同生產基地來做調整，另外，也要考慮關稅加上去後，在當地建立供應鏈成本，值不值得，越南一開始供應鏈不完整，他的成本反而更高，還有運費等等，但當時因為顧客要求，你不能不做，只能後面慢慢降下來，但去美國，可能不是幾10％的成本增加，是可能到100%，因為美國沒基礎也沒供應鏈。

彭双浪表示，對等關稅對友達影響約2億美金的營收，但最近政策又變，友達主要產品目前在豁免範圍中，也還有90天的緩衝期，暫時能鬆一口氣，但還是要持續觀察關稅對全球的消費市場衝擊，今年的淡旺季循環也可能改變。

彭双浪也表示，儘管友達直接銷往美國的產品不多，但還是有不少客戶被影響，雖然友達在全球佈局下產能靈活，但還是要注意關稅對全球消費市場的影響，因為關稅會轉嫁到消費者身上，這會影響需求。

彭双浪也說，關稅政策剛宣布時，有部分客戶暫停產品出貨，後來又因為關稅暫緩及豁免而恢復訂單，因此他希望關稅政策能盡快有個定案。

關鍵字： 友達

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