ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中華電信推辨聲音真偽、永豐推大款項第3人機制　斥詐論壇討論熱烈

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇中的防詐高峰會議：圓桌論壇，邀集來自四個不同領域的專家一起來討論。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇中的防詐高峰會議：圓桌論壇，邀集來自四個不同領域的專家一起來討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳詩璧／台北報導

《ETtoday新聞雲》於今（17日）舉辦年度規模最大反詐論壇「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、電信與資安領域的頂尖專家，正面迎戰AI詐騙浪潮。其中圓桌論壇邀請來四個不同領域的專家一起來討論，中華電信技術長黃志雄提到，針對假親友詐騙這一塊，中華電信推出AI隨身秘書，6秒鐘就能分析出對方是不是假親友。

2025年斥詐風雲論壇上，邀集四個不同領域的專家，在電信、金融消費、投資以及不動產四個民生相關的領域裡，分析詐騙和阻詐。電信代表-中華電信技術長暨執行副總經理黃志雄；金融界代表-永豐銀行副總經理暨打詐小組主管張瑜娉，元大證券資安長陳松春；以及近年來最熱門的不動產界代表，台灣房屋副總裁周鶴鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中華電信技術長黃志雄出席2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝） 
▲中華電信技術長黃志雄出席2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信技術長黃志雄提到，詐騙集團之所有團結跟這麼龐大，主要是在於有利可圖。而我們缺乏的是聯合，團結力量大，最重要的是做到聯合打詐。如何斬斷國際詐騙，中華電信只要一發現馬上阻絕掉，並發展AI隨身秘書，6秒鐘就能分析仿冒，看對方是不是假親友。商業簡訊也會用AI判斷只要是詐騙會攔阻下來。網路部份，中華電信推出防詐守門員，去偵測是不是有問題的網站。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲永豐銀行副總經理張瑜娉，出席2025年ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

永豐銀行副總經理張瑜娉提到，以銀行端目前所遇到的新型詐騙手法，以網路詐騙為主，舉例來說，有人在網路上看到是刷2萬塊，但是實際上是刷20萬。目前信用卡上面會用英文4位數的識別碼，提醒民眾不要只看到簡訊OTP就傳了，而是要冷靜思考。永豐銀行提到，大筆款項轉匯，今年會推出第三人機制，銀行平台有一些防詐推廣，銀行員也會使用一些AI工具，來協助客人識詐，以利於防阻詐騙。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，元大證券資安長陳松春提到，詐騙集團還有專門出金的單位，會讓受害者信以為真。（圖／記者湯興漢攝）

元大證券資安長陳松春提到，從打詐儀錶板資訊來看，大概有四分之三都是投資詐騙，許多民眾點選社群平台的投資廣告，就被詐騙，其中還有詐騙用AI去模仿張忠謀等名人的聲音或影像報名牌，吸引民眾上勾。詐騙集團就像金融公司一樣，近期有發現，有專門出金的單位，他們負責把錢送到被害人手上，被害者發現有收到錢，才會沒辦法醒過來。也要提醒民眾，如果家中長輩被騙，要判斷該單位是否是真正的金融機構，切記大多數免錢的，一定是詐騙。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，台灣房屋副總裁周鶴鳴說詐騙太猖狂，不只假買家、假賣家，連公證人都有假冒的。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，台灣房屋副總裁周鶴鳴說詐騙太猖狂，不只假買家、假賣家，連公證人都有假冒的。（圖／記者湯興漢攝）

台灣房屋副總裁周鶴鳴分析，以不動產詐騙這一塊，除了假賣方、假買家之外，還有看過假公證人！有屋主租賃房子而找公證人，事後才發現，對方是假公證人，這種狀況很多。周鶴鳴最後提醒民眾「太好的好康，一定要特別注意」，千萬要查證，一定要找對單位，再三核對資料，以免受騙上當。

2025斥詐風雲論壇

關鍵字： 詐騙中華電信斥詐風雲論壇永豐銀行元大證券台灣房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

推薦閱讀

台積電首次點名「5大客戶」在美量產　強調不怕競爭但補助要公平

台積電首次點名「5大客戶」在美量產　強調不怕競爭但補助要公平

晶圓代工龍頭台積電(2330)今(17)日舉行法說會，董事長魏哲家也針對美國投資首次點名客戶名稱，表示包括Apple、NVIDIA、AMD、高通、博通等五大客戶都在美國廠生產，相比起過去未直接講出客戶名，可說是一大改變。

2025-04-17 16:13
魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對美國千億美元投資案，台積電董事長魏哲家表示，未來預計有三成2奈米以下的產能都將在亞利桑那州廠還生產，來支持美國領先客戶的需求。

2025-04-17 15:21
台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對外界關注關稅議題及是否會和美國企業組成合資公司，台積電董事長魏哲家今日正式回應，表示目前關稅議題上，未見客戶有任何動作，至於外界傳言與 Intel等其他公司談合資，魏則回應「並未考慮和任何公司洽談進行合資」。

2025-04-17 14:44
快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。

2025-04-17 13:43
台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電也釋出第二季財測，台積電預計，第二季營收以美元計，預估落在284億至292億元之間，有望季增13%，若以美金對新台幣1比32.5元匯率計算，毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。

2025-04-17 14:36
台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）舉行法說會且公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元，創下史上同期新高，激勵美股夜盤股價急拉逾5%。

2025-04-17 14:33
台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。

2025-04-17 12:03
H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。

2025-04-17 11:10
智原遭外媒曝華為繞過制裁取得HBM　公司急重訊澄清

智原遭外媒曝華為繞過制裁取得HBM　公司急重訊澄清

根據外媒Semi Analysis報導，雖然華為Ascend晶片可以在中芯國際製造，但其HBM來自韓國，主要晶圓生產來自台積電，更指出華為利用ASIC廠智原來封裝HBM後再送到中國解焊，藉此來繞過禁令，但對此智原發布重訊表示，本公司一切營運皆配合法遵，與華為並無直接或間接業務往來，特此澄清說明並無謠言指稱之情事。

2025-04-17 11:50
股價愈跌「ETF高息型」配息殖利率愈香　定期定額族續扣

股價愈跌「ETF高息型」配息殖利率愈香　定期定額族續扣

四月天，全球股市經歷川普關稅血洗及暴衝大震盪，台股也從7日懸崖式崩落2086點到11日反彈收復萬九，本周在19500點盤旋，這兩周來股民身心俱疲，有人大賣有人接刀，台股ETF（國內成分股）成交逆勢爆量，尤以小股民最愛的高股息型族群為主。CTWANT記者採訪多名基金經理人建議，市場變化難測，不宜重押單一產業。

2025-04-17 10:54

讀者迴響

熱門新聞

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

快訊／00940換股檔數大縮至10檔　即起生效

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

快訊／台積電最旺Q1！　每股大賺13.94元　

川普亂流　2檔台股ETF盤中一度陷貼息窘境

50萬股息入帳！他曝「1檔ETF」波動相對低

台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放

魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366