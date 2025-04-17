中華電信推辨聲音真偽、永豐推大款項第3人機制　斥詐論壇討論熱烈

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇中的防詐高峰會議：圓桌論壇，邀集來自四個不同領域的專家一起來討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳詩璧／台北報導

《ETtoday新聞雲》於今（17日）舉辦年度規模最大反詐論壇「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、電信與資安領域的頂尖專家，正面迎戰AI詐騙浪潮。其中圓桌論壇邀請來四個不同領域的專家一起來討論，中華電信技術長黃志雄提到，針對假親友詐騙這一塊，中華電信推出AI隨身秘書，6秒鐘就能分析出對方是不是假親友。

2025年斥詐風雲論壇上，邀集四個不同領域的專家，在電信、金融消費、投資以及不動產四個民生相關的領域裡，分析詐騙和阻詐。電信代表-中華電信技術長暨執行副總經理黃志雄；金融界代表-永豐銀行副總經理暨打詐小組主管張瑜娉，元大證券資安長陳松春；以及近年來最熱門的不動產界代表，台灣房屋副總裁周鶴鳴。

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▲中華電信技術長黃志雄出席2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信技術長黃志雄提到，詐騙集團之所有團結跟這麼龐大，主要是在於有利可圖。而我們缺乏的是聯合，團結力量大，最重要的是做到聯合打詐。如何斬斷國際詐騙，中華電信只要一發現馬上阻絕掉，並發展AI隨身秘書，6秒鐘就能分析仿冒，看對方是不是假親友。商業簡訊也會用AI判斷只要是詐騙會攔阻下來。網路部份，中華電信推出防詐守門員，去偵測是不是有問題的網站。

▲永豐銀行副總經理張瑜娉，出席2025年ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）



永豐銀行副總經理張瑜娉提到，以銀行端目前所遇到的新型詐騙手法，以網路詐騙為主，舉例來說，有人在網路上看到是刷2萬塊，但是實際上是刷20萬。目前信用卡上面會用英文4位數的識別碼，提醒民眾不要只看到簡訊OTP就傳了，而是要冷靜思考。永豐銀行提到，大筆款項轉匯，今年會推出第三人機制，銀行平台有一些防詐推廣，銀行員也會使用一些AI工具，來協助客人識詐，以利於防阻詐騙。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，元大證券資安長陳松春提到，詐騙集團還有專門出金的單位，會讓受害者信以為真。（圖／記者湯興漢攝）

元大證券資安長陳松春提到，從打詐儀錶板資訊來看，大概有四分之三都是投資詐騙，許多民眾點選社群平台的投資廣告，就被詐騙，其中還有詐騙用AI去模仿張忠謀等名人的聲音或影像報名牌，吸引民眾上勾。詐騙集團就像金融公司一樣，近期有發現，有專門出金的單位，他們負責把錢送到被害人手上，被害者發現有收到錢，才會沒辦法醒過來。也要提醒民眾，如果家中長輩被騙，要判斷該單位是否是真正的金融機構，切記大多數免錢的，一定是詐騙。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇上，台灣房屋副總裁周鶴鳴說詐騙太猖狂，不只假買家、假賣家，連公證人都有假冒的。（圖／記者湯興漢攝）

台灣房屋副總裁周鶴鳴分析，以不動產詐騙這一塊，除了假賣方、假買家之外，還有看過假公證人！有屋主租賃房子而找公證人，事後才發現，對方是假公證人，這種狀況很多。周鶴鳴最後提醒民眾「太好的好康，一定要特別注意」，千萬要查證，一定要找對單位，再三核對資料，以免受騙上當。