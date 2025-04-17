快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。

與去年同期相較，台積電2025年第一季營收增加了41.6%，稅後純益增加了 60.3%，而每股盈餘則增加了 60.4%。與前一季相較，2025 年第一季營收減少了 3.4%，稅後純益則減少了 3.5%。

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若以美元計算，2025 年第一季營收為 255.3 億，較去年同期增加了 35.3%，較前一季減少了 5.1%。2025 年第一季毛利率為 58.8%，達到財測上緣，營業利益率為 48.5%，稅後純益率則為 43.1%。

其中，3 奈米製程出貨佔台積電 2025 年第一季晶圓銷售金額的 22%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 36%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 15%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 73%。

台積電首季營收來源，按技術平來分，HPC佔59％，智慧型手機佔28％，物聯網佔5％，車用電子佔5％，消費性電子佔1％，其他則佔２％。

台積電今日終場以851元作收，下跌4元，跌幅約為0.47%。