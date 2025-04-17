聯邦快遞推出首個新加坡至美國直航航班　搭上東南亞搶出貨貨熱潮

▲左起聯邦快遞亞太區總裁Kawal Preet、美國駐新加坡大使館臨時代辦Casey Mace、聯邦快遞機長James Owen、聯邦快遞快遞員Mohamad Shaiful在首航啟動儀式上。（圖／聯邦快遞）

記者張佩芬／台北報導

美國對等關稅暫緩90天，聯邦快遞趕上東南亞國家搶出貨熱潮，推出了首個從新加坡直飛安克拉治的航班。這條新航線使聯邦快遞成為唯一提供新加坡至美國本土直航連接的物流供應商。包括航空航太、醫療保健、工業、高科技和半導體材料等關鍵行業將受益於供應鏈效率的提升和與美國主要市場的連接性改善。

新航線加強新加坡作為東南亞戰略物流和航空貨運樞紐的地位。該航班每周營運六次，使用專用的波音777貨機，從樟宜機場的聯邦快遞南太平洋區域樞紐出發。還有一條從安克拉治直飛新加坡的返程航班每周營運一次，計劃在夏季擴展到每周五次，以協助貨物在兩個方向的無縫流動。該航班縮短了運輸時間，在馬來西亞、新加坡和泰國周六收集的貨物能夠在週一提前一天到達美國，使得來自這個充滿活力地區的企業在進出口美國時將享受更好的連接性。

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東南亞與美國之間的貿易依然由電子商務、高科技電子產品和製造商品為推動的主要管道。這項新服務強化聯邦快遞的網路連接性和獨特服務，促進了新加坡作為全球供應鏈轉運樞紐的角色。

聯邦快遞亞太區總裁裴佳華(Kawal Preet)表示： 「在聯邦快遞，我們正在透過構建更智慧的物流網絡來革新物流，促進全球貿易，加快速度，提高效率。新加坡的戰略位置和世界級基礎設施使其成為東南亞國際商務的關鍵點。

我們的新直航貨運航線使區域企業能夠以前所未有的敏捷性、韌性和競爭力在當今快速發展的經濟中擴展全球業務。」

這條新航線象徵著聯邦快遞在新加坡長期投資的重要里程碑，繼2024年2月在新加坡設立區域總部之後，進一步強化公司對支持新加坡成為亞太地區首屈一指的物流和供應鏈樞紐的承諾。