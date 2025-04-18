玉山銀行攜手耕莘醫院簽署永續發展合作MOU　共同推動醫療永續

▲玉山銀行攜手耕莘醫院簽署永續醫療MOU，耕莘醫院林恒毅總院長(左起)、鄒繼群院長、玉山銀行黃男州董事長、永和耕莘醫院趙嘉倫院長共同換約。(圖／玉山銀行提供)

記者巫彩蓮／台北報導

一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。玉山銀行今(18)日攜手耕莘醫院（下稱新店耕莘)與永和耕莘醫院（下稱永和耕莘)簽署永續醫療合作備忘錄（MOU）。簽署儀式在新店耕莘醫院舉行，由玉山銀行董事長黃男州、新店耕莘院長鄒繼群及永和耕莘院長趙嘉倫代表簽署，三方將共同推動永續醫療發展，為金融及醫療產業的永續道路盡一分心力。

▲左起為耕莘醫院陳正文行政副院長、鄒繼群院長、林恒毅總院長、玉山銀行黃男州董事長、永和耕莘醫院趙嘉倫院長、永和耕莘醫院廖茂宏行政副院長等人於永續發展MOU儀式合影。（圖／玉山銀行提供）

玉山銀行董事長黃男州表示，永續發展是全球的重要議題，玉山長期深耕醫療產業，目前已服務超過40家醫療院所，並與13家醫院簽署ESG合作備忘錄。玉山銀行與新店耕莘、永和耕莘往來合作多年，透過本次共同簽署永續備忘錄將導入「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，共同擘劃與實踐永續發展的藍圖。

「我們是帶著一份天主的愛，來承擔ESG的責任與義務。」新店耕莘院長鄒繼群表示，除了貫徹救人的醫療志業，也要救我們居住的地球。為了展現決心，在去年12月舉辦溫室氣體盤查啟動會議，預計今年六月將通過第三方查證。此外，也將規劃興建採用綠建築設計的智慧醫療大樓，為台灣、為地球的發展盡一份心力。

永和耕莘院長趙嘉倫指出，除照顧弱勢守護民眾健康外，持續關心ESG議題也是永和耕莘的願景。近來將進行空調系統汰換並推動節能措施，同時透過外部專業的培訓，提升員工的永續意識。去年已完成範疇一、二的溫室氣體盤查，第三方查證將於今年底前完成。永和耕莘以實際行動，配合衛福部落實醫療永續發展各項工作及淨零碳排目標。

玉山領先國內金融同業連續11年入選道瓊永續指數（DJSI），自2021年起已連續4年舉辦ESG永續倡議行動，更在2024年號召27家醫療院所共同參與，展現玉山擴大永續生態圈與醫療ESG發展的決心。展望未來，玉山將持續攜手更多的志同道合的夥伴，秉持成為世界一等企業公民的願景，共同推動金融業與醫療業永續共贏的美好願景。

