川普關稅戰近8成民眾憂影響工作　AI職缺逆勢年增11％

▲川普關稅戰來襲，AI工作機會年增11％。（圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

全球壟罩在川普關稅政策的陰霾，超微（AMD）董事長蘇姿丰旋風訪台，除了表示超微一直積極與美國政府、客戶及供應鏈夥伴溝通外，更點評DeepSeek出現後使用AI的應用發展加快。面對市場高速變化，加速推升各行業AI人才需求，人力銀行調查，AI工作機會年增11％，相關職缺逆勢成長；另有近8成民眾擔憂關稅戰會影響工作，考慮兼職或考取專業證照。

根據1111人力銀行調查顯示，有77.9％民眾因為美國對台關稅政策，而對自己目前從事的工作與自身經濟狀況感到堪憂；面對公司未來不確定性，有近2成上班族已開始尋找兼職工作，同時有超過1成上班族考慮進修或考取專業證照，為自己的職能加分增添底氣。

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1111人力銀行數據也顯示，目前AI相關的工作機會數上看1.4萬筆，年增11％；1111人力銀行發言人曾仲葳表示，隨著AI技術迅速普及，不只科技業、醫療照護、金融、製造、甚至餐飲旅宿等民生服務業都開始導入AI應用，因此在目前受到川普關稅政策影響，徵才轉趨保守的大環境下，AI相關職缺反而能逆勢成長，成為企業新寵兒。

想在亂世中脫穎而出，AI相關證照成為不可或缺的職場利器，1111人力銀行今年3月底協辦「AI應用規劃師培訓班」，課程除分享AI基礎知識、實務案例，亦提到各式AI模型的適用情境及演算法邏輯，協助學員透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS AI應用規劃師證照，結訓還能獲得主辦單位輔仁大學AI人工智慧發展中心和《科技島》核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了跟上AI時代，1111人力銀行今年特別推出「AI小精靈」功能，並取得智慧媒合求職及客服設備之裝置模組專利，24小時在線，重要訊息不漏接，並且結合智能客服問答，無論是職缺篩選、或是面試準備等求職相關問題，都可以透過和AI小精靈即時互動，讓人工智慧聊天機器人快速解惑職場疑難雜症。