快訊／台股收盤大跌288.83點　台積電跌15元至835

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌288.83點，以19106.2點作收，跌幅1.49％，成交量2076.6億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌73.89點開出，指數開低走低，盤中最高達19359.96點，最低19080.6點，終場收在19106.2點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到835元，跌幅1.76％；鴻海（2317）上漲1元至136.5元；聯發科（2454）下跌20元至1345元；廣達（2382）上漲1.5元來到232元；長榮（2603）下跌6元至201.5元。
今天漲幅前5名個股為佳龍（9955）上漲2.85元，漲幅9.98％；南亞科（2408）上漲3.5元，漲幅9.92％；隴華（2424）上漲6.1元，漲幅9.87％；華凌（6916）上漲2.45元，漲幅9.86％；智易（3596）上漲20.5元，漲幅9.21％。
跌幅前5名個股則為寶綠特-KY（6887）上漲0.1元，漲幅0.1％；鑫永銓（2114）上漲0.1元，漲幅0.11％；英業達（2356）上漲0.05元，漲幅0.13％；新光金乙特（2888B）上漲0.05元，漲幅0.13％；元大金融高股息N（020037）上漲0.01元，漲幅0.15％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|佳龍（9955）
|31.4
|▲2.85
|▲9.98％
|南亞科（2408）
|38.8
|▲3.5
|▲9.92％
|隴華（2424）
|67.9
|▲6.1
|▲9.87％
|華凌（6916）
|27.3
|▲2.45
|▲9.86％
|智易（3596）
|243.0
|▲20.5
|▲9.21％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|寶綠特-KY（6887）
|99.9
|▲0.1
|▲0.1％
|鑫永銓（2114）
|89.7
|▲0.1
|▲0.11％
|英業達（2356）
|39.85
|▲0.05
|▲0.13％
|新光金乙特（2888B）
|38.25
|▲0.05
|▲0.13％
|元大金融高股息N（020037）
|6.5
|▲0.01
|▲0.15％
資料來源：證交所
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