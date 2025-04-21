快訊／台股收盤大跌288.83點　台積電跌15元至835

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌288.83點，以19106.2點作收，跌幅1.49％，成交量2076.6億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌73.89點開出，指數開低走低，盤中最高達19359.96點，最低19080.6點，終場收在19106.2點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到835元，跌幅1.76％；鴻海（2317）上漲1元至136.5元；聯發科（2454）下跌20元至1345元；廣達（2382）上漲1.5元來到232元；長榮（2603）下跌6元至201.5元。

今天漲幅前5名個股為佳龍（9955）上漲2.85元，漲幅9.98％；南亞科（2408）上漲3.5元，漲幅9.92％；隴華（2424）上漲6.1元，漲幅9.87％；華凌（6916）上漲2.45元，漲幅9.86％；智易（3596）上漲20.5元，漲幅9.21％。

跌幅前5名個股則為寶綠特-KY（6887）上漲0.1元，漲幅0.1％；鑫永銓（2114）上漲0.1元，漲幅0.11％；英業達（2356）上漲0.05元，漲幅0.13％；新光金乙特（2888B）上漲0.05元，漲幅0.13％；元大金融高股息N（020037）上漲0.01元，漲幅0.15％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 佳龍（9955） 31.4 ▲2.85 ▲9.98％ 南亞科（2408） 38.8 ▲3.5 ▲9.92％ 隴華（2424） 67.9 ▲6.1 ▲9.87％ 華凌（6916） 27.3 ▲2.45 ▲9.86％ 智易（3596） 243.0 ▲20.5 ▲9.21％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 寶綠特-KY（6887） 99.9 ▲0.1 ▲0.1％ 鑫永銓（2114） 89.7 ▲0.1 ▲0.11％ 英業達（2356） 39.85 ▲0.05 ▲0.13％ 新光金乙特（2888B） 38.25 ▲0.05 ▲0.13％ 元大金融高股息N（020037） 6.5 ▲0.01 ▲0.15％

資料來源：證交所