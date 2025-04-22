快訊／川普嚇壞美股！台股開盤殺逾220點失守萬九　台積電跌12元至823

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受美國總統川普撂話嗆聯準會（Fed）影響，美股4大指數全面下跌，台股今（22日）以18990.86點開出，指數大跌115.34點，跌幅0.6％，隨後跌逾220點失守萬9。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌9元來到826元，跌幅1.08％，隨後跌勢擴大跌逾12元至823元；鴻海（2317）下跌2元至134.5元；聯發科（2454）下跌15元至1330元；廣達（2382）下跌4元來到228元；長榮（2603）下跌3元至198.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌971.82點或2.48％，收在38170.41點；標準普爾500指數下跌124.5點或2.36％，收5158.2點；那斯達克指數下跌415.55點或2.55％，收在15870.9點；費城半導體指數下跌80.56點或2.1％，收3751.91點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 38170.41 ▼971.82 ▼2.48% S&P500 5158.2 ▼124.5 ▼2.36% NASDAQ 15870.9 ▼415.55 ▼2.55% 費城半導體指數 3751.91 ▼80.56 ▼2.1%

資料來源：證交所