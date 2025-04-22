可口可樂笑了！川普改寫「可樂大戰」　百事需繳10%關稅

▲川普再改寫可樂大戰！可口可樂笑了百事哭了。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

川普關稅戰衝擊全球各行各業，在競爭激烈的飲料市場中，「可樂大戰」更是因此即將被改寫。美國媒體報導，由於百事可樂的核心原料濃縮液主要產自愛爾蘭，成為美國加徵關稅的受害者之一，「#可口可樂笑了百事可樂哭了」瞬間爆紅，成為微博關鍵字。

美媒報導，百事可樂在過去的全球可樂大戰中敗陣，如今川普重開貿易戰，百事可樂形勢依舊不被看好。濃縮糖漿是碳酸飲料生產的關鍵中間品，百事可樂的糖漿生產重心在愛爾蘭，目前幾乎所有供應美國市場的濃縮液都來自愛爾蘭，最新的關稅清單中，這類進口品將面臨10%額外關稅。

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至於對手可口可樂，旗下美國汽水的大部分濃縮糖漿，主要都來自亞特蘭大或美國領土波多黎各生產，短期內受關稅影響相對較小。放眼全球市場，根據公開資料顯示，可口可樂和百事就占全球軟性飲料市場20%左右，近百年的時間，仍沒有第三人可以挑戰他們的地位。

百事1974年在愛爾蘭開設首間濃縮糖漿工廠，主因當地企業稅負較低，近年百事在美國市占率不斷下降，這場巨頭之爭，不單被可口可樂狠甩，去年更被Dr Pepper取代，跌到第三名，如今又在關稅可樂大戰中處於劣勢，無疑是雪上加霜。

▼川普關稅戰影響可樂市場。（圖／路透）

