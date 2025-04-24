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聚焦水電瓦斯公用事業　避關稅風暴

▲▼美國太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）工作人員修復加州北部天堂鎮火災破壞的電線。（圖／路透）

▲水電瓦斯公共事業具低波動、防禦型資產特性。（圖／路透)

記者巫彩蓮／台北報導

美國對主要貿易對手實施對等關稅，預估平均有效關稅可能升至近20%，創1930年代以來最高位，全球製造業供應鏈面臨重組，企業提前拉貨、調整生產布局。第一金投信指出，關稅風暴與國際政經情勢混亂，市場風險意識大幅提升，具防禦特性與穩定現金流的公用事業標的受到機構投資人加碼青睞。川普政策多變，金融市場上下震盪幅度加大，難以避免，低波動、防禦型資產，有效提升資產穩健程度，投資人宜把握公用事業配置。

供應鏈重組帶來進出口物價、人力成本上揚，第三季通膨壓力攀升，聯準會(FED)何時可能進一步降息？市場從通膨與經濟展望觀察，關稅政策可能帶來失業率攀升，及後續降息決策，Fedwatch數據顯示，預期今、明年各有1至2碼降息空間。

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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，降息決策也是政府因應經濟潛在風險的作法，公用事業具備較高利率敏感度，關稅政策尚未明朗，市場仍在去風險過程，公用事業相對循環性產業較有表現空間。

4月份美林全球經理人調查顯示，受到關稅風暴影響，經理人大幅降低美股部位，現金水位由過去幾個月在4%上下，進一步提升至4.8%，同時大幅減低循環類股，增加防禦型配置，預計加碼公用事業佔比創下金融海嘯以來最高，林志映強調，投資人尋求相對不受到關稅與經濟放緩影響的投資標的，AI消費應用滲透率提升，大型運算需求持續成長，AI電力需求仍可望呈現快速成長。

林志映指出，關稅戰干擾、金融市場動盪，水電瓦斯公用事業具備「核心穩定器」資產配置特性，AI應用推升長期水電需求，加上各國政策大力支持，挹注企業獲利成長，統計今年全球公用事業規模可望上揚至7.3兆美元，年成長率達6.9%，未來5年平均年複合成長率為6%，林志映說明，水電等公用事業具備低波動、穩健現金流，金融環境變動大，迎接下一波降息，穩健型投資人不妨納入相關資產配置。
 

關鍵字： 公用事業關稅風暴投資美中貿易戰水電瓦斯

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