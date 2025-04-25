三貂角燈塔迎向點燈90週年　本月底展開草地音樂會等系列活動

▲三貂角燈塔迎來90周年慶。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

以台灣本島極東燈塔身份廣為人知的三貂角燈塔，今年5月1日將迎來點燈90週年，航港局4月30日從草地音樂會開始，接續於5、6月推出一系列活動，讓民眾能夠一同為三貂角燈塔慶生，也能夠更了解燈塔的魅力與風采。

航港局表示，三貂角燈塔於1935年點燈，燈塔興建肇始因三貂角附近海域本即海事案件頻傳，於日治時期又接連發生日籍船舶觸礁沉沒事件，故而促使政府重視籌建燈塔。過去燈塔也因位居國防軍事重要地位被列為禁區，至1992年才與高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔成為第一批對外開放的燈塔，見證了燈塔觀光的推動。

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為了迎接三貂角燈塔點燈90週年，航港局於1月完成展覽室更新，珍貴老照片、燈塔歷史檔案、主題郵票及海關時期燈塔人員制服讓民眾瞭解三貂角燈塔歷史沿革及燈塔守的辛勤工作，提供多元互動的嶄新燈塔觀光體驗，並規劃於4月30日開始辦理一系列的紀念活動，希望能讓更多人能夠到三貂角燈塔，進一步推廣燈塔觀光旅遊。

三貂角燈塔點燈90週年主紀念活動將於4月30日在三貂角燈塔園區舉辦，在草地音樂會的悠揚音樂陪伴下於傍晚邀請民眾一同參與三貂角燈塔開燈，迎向點燈90週年，當日並規劃有Facebook貼文兌換小禮物活動，有興趣之民眾可共襄盛舉。

自5月1日起，航港局另於三貂角燈塔園區規劃有一系列豐富的系列活動，如「印象三貂角–明信片集章」，於5月1日至31日期間，有興趣的民眾至展覽室索取集章明信片，在園區內尋找集章點完成集章任務後即可獲得小禮物；另外還有「問答抽好禮」，6月30日前至燈塔參與Facebook貼文活動即可獲得抽獎券，回答抽獎券上的問題後即可參與抽獎；此外亦有「探索燈塔之旅–主題集章」，航港局將推出不同主題系列的集章，對於燈塔小知識有興趣的民眾，可千萬不能錯過。

航港局表示誠摯地邀請大家一起參與「極東之光，歷九彌新」三貂角燈塔點燈90週年活動。