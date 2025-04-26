嚴防洗產地！　經濟部：MIT貨品出口至美5／7起應附聲明書

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰持續進行，對各國課徵的稅率不同，可能會出現「洗產地」的狀況，為防止他國貨品藉由台灣違規轉運，經濟部公告，自5／7起，出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

經濟部說明，他國透過洗產地方式將貨品轉運至美國以規避高關稅，將影響我國國際信譽，及向美方爭取較優惠的關稅待遇，因此基於貿易管理需要，公告從今年5月7日起，出口人出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。

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經濟部呼籲，MIT就要是MIT，出口加附「輸美國貨品原產地聲明書」並不是要限制貨品出口，而是希望和出口商通力合作，防杜洗產地等違規行為，共同維護臺灣的貿易利益及經濟發展。

另外，經濟部為協助業者順利將貨品出口美國，特別於4月24日邀請美國專業律師說明美國原產地規則及通關實務，並分享美國海關判定原產地案例，與會業者達3,000人。美國律師提供具體詳細解答，交流熱烈，業者反應良好。

經濟部將持續關注美國情勢發展，適時邀請美國律師再度說明美國課稅措施及通關實務，協助廠商順利出口貨品；經濟部並籲請業者出口前，應與美國客戶充分溝通，或透過美國海關申請預審產地，以維護自身權益。