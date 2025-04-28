台積電漲10元至898　台股上漲逾150點收復2萬

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以19972.07點開出，指數上漲99.34點，漲幅0.5％，隨後漲勢擴大，上漲逾150點重新收復2萬點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到898元，漲幅1.13％；鴻海（2317）上漲1元至140元；聯發科（2454）上漲5元至1385元；廣達（2382）上漲5元來到240元；長榮（2603）上漲2元至206.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲20.1點或0.05％，收在40113.5點；標準普爾500指數上漲40.44點或0.74％，收5525.21點；那斯達克指數上漲216.9點或1.26％，收在17382.94點；費城半導體指數上漲43.42點或1.03％，收4251.61點。

在蘋果等多家重量級科技股財報開獎前夕，美國總統川普在接受時代雜誌專訪時向外釋出中國國家主席習近平「有打給我」的訊息，市場原預期美中關係有望緩解，不過遭中國駐美使館否認，不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間27日接受ABC News《This Week》節目專訪指出，並不知道川普與習近平有無通話，近期他與中國官員互動並未討論關稅議題。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 40113.5 ▲20.1 ▲0.05% S&P500 5525.21 ▲40.44 ▲0.74% NASDAQ 17382.94 ▲216.9 ▲1.26% 費城半導體指數 4251.61 ▲43.42 ▲1.03%

資料來源：證交所