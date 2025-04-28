快訊／台股收盤大漲161.68點　台積電漲9元至897

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走高，加權指數終場大漲161.68點，以20034.41點作收，漲幅0.81％，成交量2154.54億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲99.34點開出，指數開高走高，盤中最高達20073.75點，最低19972.07點，終場收在20034.41點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲9元來到897元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲3.5元至142.5元；聯發科（2454）下跌30元至1350元；廣達（2382）上漲10元來到245元；長榮（2603）上漲0.5元至205元。
今天漲幅前5名個股為佳凌（4976）上漲2.6元，漲幅10％；揚智（3041）上漲2.45元，漲幅10％；大統新創（1470）上漲2.35元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.8元，漲幅9.98％；永邑-KY（2939）上漲2.65元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；眾福科（3168）上漲0.05元，漲幅0.1％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；漢唐（2404）上漲0.5元，漲幅0.11％；美食-KY（2723）上漲0.1元，漲幅0.11％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|佳凌（4976）
|28.6
|▲2.6
|▲10.0％
|揚智（3041）
|26.95
|▲2.45
|▲10.0％
|大統新創（1470）
|25.85
|▲2.35
|▲10.0％
|銘旺科（2429）
|52.9
|▲4.8
|▲9.98％
|永邑-KY（2939）
|29.25
|▲2.65
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀國泰R1（01002T）
|15.01
|▲0.01
|▲0.07％
|眾福科（3168）
|49.95
|▲0.05
|▲0.1％
|和潤企業乙特（6592B）
|97.2
|▲0.1
|▲0.1％
|漢唐（2404）
|454.5
|▲0.5
|▲0.11％
|美食-KY（2723）
|90.6
|▲0.1
|▲0.11％
資料來源：證交所
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