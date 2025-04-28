快訊／台股收盤大漲161.68點　台積電漲9元至897

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走高，加權指數終場大漲161.68點，以20034.41點作收，漲幅0.81％，成交量2154.54億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲99.34點開出，指數開高走高，盤中最高達20073.75點，最低19972.07點，終場收在20034.41點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲9元來到897元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲3.5元至142.5元；聯發科（2454）下跌30元至1350元；廣達（2382）上漲10元來到245元；長榮（2603）上漲0.5元至205元。

今天漲幅前5名個股為佳凌（4976）上漲2.6元，漲幅10％；揚智（3041）上漲2.45元，漲幅10％；大統新創（1470）上漲2.35元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.8元，漲幅9.98％；永邑-KY（2939）上漲2.65元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；眾福科（3168）上漲0.05元，漲幅0.1％；和潤企業乙特（6592B）上漲0.1元，漲幅0.1％；漢唐（2404）上漲0.5元，漲幅0.11％；美食-KY（2723）上漲0.1元，漲幅0.11％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 佳凌（4976） 28.6 ▲2.6 ▲10.0％ 揚智（3041） 26.95 ▲2.45 ▲10.0％ 大統新創（1470） 25.85 ▲2.35 ▲10.0％ 銘旺科（2429） 52.9 ▲4.8 ▲9.98％ 永邑-KY（2939） 29.25 ▲2.65 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀國泰R1（01002T） 15.01 ▲0.01 ▲0.07％ 眾福科（3168） 49.95 ▲0.05 ▲0.1％ 和潤企業乙特（6592B） 97.2 ▲0.1 ▲0.1％ 漢唐（2404） 454.5 ▲0.5 ▲0.11％ 美食-KY（2723） 90.6 ▲0.1 ▲0.11％

資料來源：證交所