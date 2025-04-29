快訊／台積電持平至897　台股開盤下跌16點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（29日）以20018.32點開出，指數下跌16.09點，跌幅0.08％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到897元；鴻海（2317）下跌1元至141.5元；聯發科（2454）維持平盤至1350元；廣達（2382）下跌1元來到244元；長榮（2603）上漲1元至206元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲114.09點或0.28％，收在40227.59點；標準普爾500指數上漲3.54點或0.06％，收5528.75點；那斯達克指數下跌16.81點或0.1％，收在17366.13點；費城半導體指數下跌15.99點或0.38％，收4235.62點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 40227.59 ▲114.09 ▲0.28% S&P500 5528.75 ▲3.54 ▲0.06% NASDAQ 17366.13 ▼16.81 ▼0.1% 費城半導體指數 4235.62 ▼15.99 ▼0.38%

資料來源：證交所