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光寶科首季EPS 1.51元、年增45%　看好Q2營運成長

▲▼光寶科技今日舉行法說會，由總經理邱森彬（左）主持。（圖／記者高兆麟攝）

▲光寶科技總經理邱森彬（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光寶科技(2301)今日公布2025年第一季營運成果，第一季營收364億元，年增27%。受惠於高價值事業比重提升、全球營運效率優化，以及與供應鏈緊密協作所帶來的綜效，三大部門皆為年成長，營業毛利率達22.6%，營業利益率10.1%，雙率皆年增2.3個百分點。其中，研發投入佔當季營收5.6%，年增近兩成。第一季稅後淨利為34.6億元，每股盈餘達1.51元，年增45%。繼第一季所參與的國際大展MWC與GTC，光寶將於五月重磅回歸台北國際電腦展COMPUTEX，將展示綠色資料中心與AI-Ran等系統解決方案。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶持續深化核心事業的成長與策略布局，以此為成長驅動力，獲利率將持續優化，帶領2025年返回正成長軌道。面對全球政經環境挑戰，光寶將持續升級產品規格及營運模式、高值化產品與技術的競爭力，並強化全球營運效能及規模。針對全球營運，我們持續進行策略布局，建立彈性及韌性的全球供應鏈管理，以貼近當地市場與客戶需求，靈活調整產能，創造優質成長，成為客戶的最佳合作夥伴。

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光寶科表示，第一季營收營收NT$364億元，年增27%，成長動能來自於三大事業單位高值化產品出貨動能暢旺：

雲端及物聯網部門：受惠於新一代AI伺服器電源、雲端運算產品及電能管理系統的順利出貨，雲端及物聯網部門的年成長超過五成。

光電部門：光電半導體中可見光的MiniLED與不可見光的核心應用持續提升，營收年增近一成。

資訊及消費性電子部門：高階產品的比重提升，低軌衛星電源與智慧輸入裝置的出貨成長，營收年增近兩成。

展望第二季，核心事業營運可望展現年成長，主要動能來自雲端運算、光電半導體等高階產品出貨加速。在雲端運算電源管理系統中，高規格電能管理系統及整合式機櫃產品出貨動能增強，與客戶拓展如期進行；光電半導體逐季增長，高階光耦在新能源與工控市場回溫，Mini LED在新一代電競PC及電競手機應用將持續成長；資訊及消費性電子部門高階產品比重提升，主要動能來自低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長。

光寶科經董事會核准，預定買回庫藏股13萬張，執行期間為2025年4月10日至2025年6月9日，截至4月29日，已買回12,135張，以體現光寶的核心價值及維護股東權益；年度股東常會將於2025年5月20日召開。

關鍵字： 光寶科

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