關稅烏雲罩頂　黃日燦：企業要面對現實「不只轉型，還要轉骨」

▲國策院「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅政策令許多企業面臨重大壓力，台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦認為，台灣的企業要面對現實，不只轉型，還要轉骨，「不太有『搞頭』的產業，只能且戰且走，一定要分散市場，想辦法轉變戰場、跑道。」

國策院30日上午舉辦「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，黃日燦表示，台灣企業要面對的現實是，不管短期、長期，未來都是不確定的，這一點對台灣的企業衝擊最大，因為他長年跟台灣企業打交道，台灣企業只要訂單確定，就什麼都敢賭，但現在問題是，不確定太高了，沒辦法等到確定了才行動。

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黃日燦提到，幸好，過去幾年紅色供應鏈已經把台灣的企業打得鼻青臉腫，很多已經開始轉型，所以面對這一次川普的關稅打擊，台灣的企業體質其實比以前好。

▼美國總統川普。（圖／路透）



黃日燦說，川普打出對等關稅後，一些繼續運用中國直接、間接作為生產線的廠商很頭痛，接下來不只要轉型，還要轉骨，供應鏈要做很大的調整，「很多中大型企業都已經在動，比較吃虧的可能是中小企業，現在充滿了危機感，但是不知道該怎麼辦比較好。」

黃日燦認為，每個企業都要去思考怎麼定義自己新的角色，「假如目前算是比較『有搞頭』的產業，那基本上你就是你的角色，但要加速升級，趕快把自己的技術含金量、產品定價權拉高。」

黃日燦提到，只要產品是人家很需要的，同時跟競爭對手也有一定的價差，那關稅就不是問題，不是客戶會吸收，就是自己吸收了以後還有一定的利潤，「簡單講這很多都是高科技的。」

▼大陸紡織廠。（圖／路透社）



黃日燦說，至於「不太有搞頭」的產業，也就是所謂俗稱的傳產，真的只能且戰且走，一定要分散市場，「不分散市場的話未來不會太美好，所以要想辦法去轉變戰場、跑道。」

黃日燦強調，除了政府要有作為外，企業要更有作為，「過去30年來，我們發現中國大陸的成本優勢可以繼續維持以後，一直橫向轉進，沒有往上升級，所以過了很久的太平日子，現在被紅色供應鏈踢了，又被川普的關稅打了，只好趕快面對新的現實去做轉型跟轉移。」

不過，黃日燦認為，也不用太悲觀，危機就是轉機，「中美兩隻熊打架，我們只要比其他的獵人跑得快就有搞頭，所以未來關稅談判告一段落之後，每個國家的稅率都不會一樣，以台灣的生產力跟在製造業的能量，我們作為『可以亂跑的獵人』，這就是機會。」

黃日燦進一步指出，製造業要回到美國去，台灣是首選之一，重點就是要怎麼去推，「台灣還是很有希望，未來還是能夠更上一層樓，說不定這就是我們在創第二次經濟奇蹟的好機會。」