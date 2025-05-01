綜所稅報扶養失業哥哥　9.2萬免稅額遭剔除

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

綜合所得稅申報今（1）日正式起跑，北區國稅局指出，有民眾申報「扶養」時常弄錯規定，將失業的哥哥視為「沒有謀生能力」爭取9.2萬元免稅額遭到剔除，後納稅義務人不服上訴，遭到行政訴訟駁回確定。

北區國稅局指出，轄內納稅義務人阿強（化名）111年度綜合所得稅結算申報，列報扶養已成年的哥哥阿志，主張有9.2萬元免稅額，遭國稅局以不符合規定予以剔除。

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阿強不服，申請復查主張阿志因為失業多年，完全沒收入，為無謀生能力，應准予認列免稅額。

北區國稅局指出，依照《所得稅法》第17條精神，納稅義務人或配偶的未成年同胞兄弟姊妹及子女，或已成年，卻因「在校就學」、「身心障礙」或「無謀生能力」，而受納稅義務人扶養者，才可列報為扶養親屬。

而所謂「無謀生能力」，要符合下列3條件之一才算數：

1、因身體障礙、精神障礙、智能障礙、重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取具醫院證明，且不能自謀生活或無能力從事工作者。

2、符合衛生福利部依所得稅法第17條第1項第2款第3目之7規定公告須長期照顧之身心失能者，且不能自謀生活或無能力從事工作者。

3、受監護宣告，尚未撤銷者。阿志雖長期失業在家，但不符合前揭無謀生能力的條件，因此駁回阿強的復查申請並經行政訴訟確定在案。

北區國稅局提醒，納稅義務人申報扶養無謀生能力的親屬或家屬時，應於申報時自行檢視並提示相關證明文件據以減除免稅額，請民眾注意相關規定，以維護自身權益。