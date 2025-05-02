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黃仁勳私下脾氣火爆又挑剔? 輝達前女員工揭他真實面貌

NVIDIA創辦人黃仁勳，被外界譽為「AI教主」、「科技界賈伯斯」，但私底下的他到底是什麼樣的人？全球第一本獲黃仁勳授權採訪的傳記《黃仁勳傳》近日預購開跑，書中揭露他不為人知的火爆脾氣與完美主義。而曾在NVIDIA任職、並與黃仁勳共事過的台灣女性Cindy，則分享了一段截然不同的第一手觀察──「他是我職涯中最龜毛、也最溫柔推了我一把的人。」

Cindy是Facebook粉專《志願單親故事集》的版主，曾在美國矽谷任職於NVIDIA與Google等科技大廠。她在輝達時，是NVIDIA 的 DGX-1 專案經理（Program Manager），負責產品從開發到上市的整體進度、人力、溝通與時程。她受訪時回憶：「我在NVIDIA任職五年半，那是我碩士畢業後的第一份工作，我參與開發了DGX-1，也就是輝達第一台超級電腦的案子，那時Jensen（黃仁勳）就是我最大的老闆、最大客戶，也是背後真正的專案經理。」

黃仁勳龜毛程度「從面板材質到包裝體驗都管到底」

黃仁勳對產品品質的要求，可用「偏執」來形容。Cindy表示，DGX-1是一個橫跨軟硬體整合的重大專案，技術門檻極高，但真正讓團隊崩潰的，往往是他的美學要求。

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「他要求產品的門面要用一種『沒有人用過』的創新材質，我們好不容易找到了，結果供應商說至少要晚半年才交得出來。他卻說：不行，要壓縮！我們最後做不出來，我還整理了一份傻瓜懶人包解釋給他聽，還被主管提醒：你膽子真大，敢對Jensen說這是『傻瓜也能看懂』的說明。」


意外的是，黃仁勳不但沒有動怒，反而簡單回她一句：「我可以怎麼幫忙？」接著親自出馬協調供應商，問題迎刃而解。Cindy說：「他的完美主義是真的，但他也真的願意站在第一線解決問題。」
這款產品後來獲得多項科技與美學設計大獎，而Cindy最佩服的是，「他在意的不只是效能，他連包裝外箱、開箱體驗、客戶視覺感受，每個環節都要親自過目審核。真的就像賈伯斯一樣。」

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

▲Cindy是Facebook粉專《志願單親故事集》的版主，曾在美國矽谷任職於NVIDIA與Google等科技大廠 。（Cindy提供）

公司轉型期壓力爆炸　「工程師不只解Bug，還要懂商業判斷」

談起DGX-1的開發過程，Cindy直言：「那是一個非常悲情的案子。」NVIDIA當時正嘗試從晶片製造跨足系統整合，內部許多工程師習慣只解決手邊問題，卻不想從根本找解方。

「最大問題就是：大家會點出問題，然後等別人給答案。願意一起找方法的人很少。」她說，當時所有資源都要從其他部門借調，人力分配困難，推進一個里程碑常常要橫跨十幾個部門協調，「但我也從這些過程中學會了怎麼做更有整合力的PM。」

私下像鄰居阿伯　「我從來沒見過他罵人」

儘管《黃仁勳傳》中揭露他會因問題不對而當場痛罵記者，也常把員工「罵得狗血淋頭」，但Cindy坦言：「我個人從來沒看過他罵人，因為我們這層有幾個副總會幫我們擋，他們會自己上去報告，再帶回Jensen的意見。他們覺得，直接面對他對我們來說壓力太大。」

 
她補充：「我們那時候在同一棟舊大樓上班，他在二樓，我在三樓。上下樓梯時常常碰到，他就像個親切的鄰居阿伯，會笑笑地打招呼，完全不像傳說中那麼恐怖。」

AI巨頭的柔情一面　「輝達幫員工免費凍卵，是我人生推手」

不過讓Cindy印象最深的，不只是黃仁勳的商業直覺，還包括他的公司，為員工設計的福利制度。她說：「我常說，黃仁勳某種程度上，是我成為志願單親媽媽的推手。」從免費凍卵、試管嬰兒療程，到代理孕母的高額補助，這些輝達提供的員工福利，幫助她在身體還年輕時做好準備，減少了往後的辛苦。
「我那時候凍卵是完全沒有出到錢，試管嬰兒的部分也完全沒有出錢。代理孕母的話，後來到Google，公司也補助大概台幣一百二十萬左右。」她語帶感謝地說。

Cindy也推薦，如果想了解更多的黃仁勳，包括如何打造輝達，以及更多不為人知的領導風格與內幕故事，近來天下文化出版社的《黃仁勳傳：AI教父如何打造全球最搶手晶片公司》已出版，可從書中看見他專注、執著的一面，也讀懂他在科技世界中寫下的傳奇。

▲▼ 。（圖／記者劉邠如攝）

▲近來新書《黃仁勳傳：AI教父如何打造全球最搶手晶片公司》已出版，可從書中看見他專注、執著的一面，還有獨特的個性和眼光。天下文化提供

 

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