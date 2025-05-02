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「Taiwan Select」首登加拿大食品展　 台灣美食開啟北美商機

▲「Taiwan Select」館展示179件榮獲國際認證與獎項的食品，突顯台灣兼具品質與創新的食品實力。(圖／貿協提供)

▲「Taiwan Select」館展示179件榮獲國際認證與獎項的食品，突顯台灣兼具品質與創新的食品實力。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

北美洲重要食品專業展之一「2025年加拿大國際食品展(SIAL Canada)」於4月29日盛大開展，外貿協會首度設立「Taiwan Select台灣食品主題館」，以嶄新型態匯集79家業者共179件近年榮獲國內外獎項或通過認驗證之優質食品。

其中罐裝珍珠奶茶、花草茶等飲品最受矚目，詢問度居高不下；健康導向產品如素食料理、有機食品與高蛋白食品亦吸引眾多買主洽詢。「Taiwan Select」台灣館人氣強強滾，展現台灣食品產業的蓬勃創新能量，預期將為台灣食品業者開啟更多北美商機。

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「Taiwan Select」台灣館展出多項榮獲國際及台灣在地獎項或認驗證的產品，如清真認證、有機驗證、ITQI國際風味評鑑、潔淨標章、英國Vegan純素認證、Monde Selection世界品質評鑑大賞、新味食潮獎，以及各縣市特色伴手禮等。品項包含臺灣有機香草莢、養生漢方茶飲、蜂蜜啤酒、煉乳、花椒香辣醬、花枝蝦排、高纖優蛋白豆皮、蜜烏龍茶、珍珠奶茶、植物肉調理包、砂鍋魚頭杯麵等創新加工食品。

值得一提的是，國民品牌一之鄉蜂蜜蛋糕首度參展，冷凍水產指標業者元家企業，選擇以本次展覽為契機，正式進軍加拿大東部冷凍水產市場。

開幕記者會現場吸引眾多當地進口商、通路商、餐飲業者及社群媒體意見領袖熱情參與，氣氛熱絡。駐多倫多辦事處處長梁毅鵬於開幕典禮上表示，台灣與加拿大同樣注重食品安全，是理想的食品業合作夥伴，期盼未來台加雙方更多交流與合作。多倫多台灣貿易中心主任周之蓉強調，Taiwan Select館中所呈現的臺灣產品健康、美味、天然、少添加的形象，可強化台灣產品在北美競爭力。

多倫多以「全球美食之都」聞名，是當地多元移民熔爐下的美食百匯，食品餐飲市場競爭激烈，展覽期間台灣館精心策劃台式料理秀，每日限量供應鹽酥雞手卷、炒米粉、花枝蝦排、紅龜粿、煎蘿蔔糕搭配冷泡茶等道地台灣下午茶。不僅讓國際買主Loblaws超市集團、連鎖超市Costco、K-Mart深入認識台灣優質食飲品，更透過味蕾體驗台灣料理風味，成功吸引大量人潮駐足。

展覽三天吸引到Loblaws超市集團、連鎖超市Costco、K-Mart、大統華、專賣台灣食品的國華超市等食品通路商，進口商包括莊記與文豪等到訪。台灣食品進步日新月異，例如將傳統豆腐乳轉化為精緻伴手禮的「六小腐」，以及兼具美味與便利性的植物肉即食調理包等大受好評。

來自中南美洲的食品貿易商指出，除了持續熱銷的台灣珍珠奶茶，當地對無酒精飲品與茶飲的需求增加，而台灣茶飲品質穩定、風味獨特，未來市場發展潛力備受期待。

根據農業部貿易統計數據顯示，加拿大為臺灣2024年第10大食品出口國，出口值達1億2,662萬美元，憑藉龐大的移民人口，潛藏豐沛的食品商機。為持續拓展海外市場，外貿協會將積極執行經濟部推動「Taiwan Select」臺灣食品共同品牌行銷計畫，下半年除將在國內舉辦國外食品通路商採購大會外，亦將陸續於印度、菲律賓、馬來西亞、美國、澳洲及德國等地重要展覽中設立「Taiwan Select」專館，並於日韓、荷義德、紐澳等地辦理食品業商機媒合團，歡迎業者踴躍參與，攜手拓銷海外市場商機。

關鍵字： TaiwanSelect加拿大食品展台灣美食北美商機

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