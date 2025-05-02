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央行「外資買超」讓匯率飆升　專家諷：今年買4000億台幣升到20元

▲▼央行總裁楊金龍 答詢 立法院財政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央銀行2日表示，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，致本日國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，收在31.064元。對此，財經作家游庭皓根據央行的說法表示，「只要外資今年買超台股4000億，台幣就會升到20塊」。

游庭皓2日在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」表示，從近年數據來看，台股早已非外資青睞對象，反而長期遭到拋售。2020年外資賣超5397億，2021年賣超4541億，2022年擴大至1.23兆，2023年雖小幅回補2754億，但2024年又賣超6951億，2025年迄今僅4個多月，賣超金額已高達7049億。

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游庭皓表示，根據央行說法，本週台幣急升，主要還是心理預期，導致外資大力回補台股資產所致，但細看2日的回補金額，發現外資僅買超387.73億元，「居然就能讓台幣升值近一塊，看來，只要外資今年買超台股4000億，台幣就會升到20塊」。

網友看完紛紛留言，「花個1.32兆台幣直接1:1，台灣就直接變第51州，台積也不用過去了」、「皓哥越來越幽默」、「皓哥有人按電鈴，你去看一下」、「你知道的太多了」、「旁白：皓哥鐵了心要把話說得更清楚」、「亞幣有漲的不少，但是沒有台幣這麼屌的」、「一定是藍白刪預算才沒有錢護盤」、「13.3 指日可待，也許有一天，我們直接1:1跟美國平起平坐，甚至直接買下整個美國
」。

根據央行觀察，今日台幣升值，主要還是心理預期，導致外資大力回補台股資產所致，不過細看今天回補金額，也僅387億，居然就能讓台幣升值近一塊，看來，只要外資今年買超台股4000億，台幣升到20塊不是問題

游庭皓的財經皓角發佈於 2025年5月2日 星期五

關鍵字： 央行台幣外資匯市財經

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