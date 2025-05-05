兆豐銀42萬數位存戶注意！6／23前未提權　ATM日額縮至1萬元

▲兆豐銀外觀。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

兆豐銀防詐再出大招！逾42萬戶MegaLite 數位存款帳戶迎來重大調整，6月23日起若存戶未向原開戶分行申請提高權限，金融卡透過ATM每日領款上限將大幅縮水至1萬元，且不論自行或跨行、台幣或外幣，皆全數併計。

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▲兆豐銀防詐公告。（圖／翻攝兆豐銀行）

兆豐銀金融卡國內提款每日限額為12萬元，這次突然出手限縮讓市場訝異，按兆豐銀公告，金融卡每日累計提款限額為包含國內外 ATM 提款、國內外消費扣款、外幣提款機提領外幣、無卡提款及行動提款的合計（與原累計提款限額合併計算所納入的管道相同）。

雖然兆豐銀並未公告這波ATM限額影響戶數，不過金管會統計，至今年3月底為止，兆豐銀數位帳戶總計共有42萬9399戶，在8家官股銀行中排名第7，僅高於台企銀的19萬8470戶。

兆豐銀打詐動作不斷，上月新增匯款「T+2延後交易猶豫期」，這個月又針對數位帳戶提出精進措施，展現防弊決心。

不過相較於民營銀行多採「每月」限額10萬元至50萬元之間的水準，兆豐銀「按日」限縮讓PTT熱議「1萬元太少」、「帳戶控管好嚴」，也有存戶自爆「之前去提權，結果辦理的人居然直接把我定存金額大聲說出來，覺得很誇張」。