2025「全球最具創新力國家」排名出爐！台灣榮登第2

▲美國商業雜誌《CEOWORLD》公布2025年全球創新指數排名，評比新加坡為全球最具創新實力的國家，台灣則在榜上排行第2。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

一個國家的經濟發展，必須仰賴創新的能力，才能不斷產生成長的動力。台灣雖然受限於兩岸緊張局勢，被《經濟學人》雜誌評為「全球最危險的地方」，但也激發出蓬勃的生命力。日前美國商業雜誌《CEOWORLD》公布2025年全球創新指數（World Innovation Index）排名，在考量了專利申請、全球品牌價值、高科技製造業、每百萬人口的研究人員數量、企業研發投資者、政府研發支出等一系列的指標參數後，冠軍由新加坡以97．81分奪得，台灣則以97.80分緊跟在後，韓國則以些微差距的97.68分排在榜單第三名。

《CEOWORLD》指出，「全球創新指數」所考量的因素中，包含了專利申請、全球品牌價值、高科技製造業、每百萬人口的研究人員數量、企業研發投資者、政府研發支出、產學研合作、知識密集型就業、新創企業融資、獲得的風險投資、環境績效、資訊和通訊技術獲取、監管品質以及經商政策等多樣要素，藉此評估一個國家的創新實力。

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以下列出「2025年全球創新指數」榜單前25名

1、新加坡：97.81分

2、台灣：97.8分

3、韓國：97.68分

4、瑞士：97.29分

5、以色列：96.99分

6、荷蘭：96.62分

7、美國：96.47分

8、芬蘭：96.31分

9、丹麥：96.2分

10、日本：95.48分

11、英國：95.23分

12、法國：94.95分

13、瑞典：94.6分

14、愛沙尼亞：94.58分

15、奧地利：94.14分

16、德國：93.63分

17、香港：93.45分

18、挪威：92.75分

19、冰島：92.61分

20、中國：92.38分

21、澳洲：92分

22、比利時：91.49分

23、愛爾蘭：91.33分

24、盧森堡：91.2分

25、西班牙：90.72分

不過《CEOWORLD》也補充說明，由於這份指標是根據一個國家的人口、GDP 和消費能力來衡量，因此在這份榜單上人口小國會比大國更有優勢。此外，該指數也考慮了一個國家對技術的採用、使用和生產的情況，因此富裕國家往往排名較高。《CEOWORLD》特別指出，如中國（排名20）、印度（排名38）這樣人口超過10多億的大國，其真實創新實力應該會比這份指標所反映的更高一些。

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