台幣瘋狂升值！他分析央行目的　點名「2類人」要傷腦筋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台幣2日創下近40年來最大單日升幅，央行指出，外資大舉買超台股是促使匯率飆升的主因，並出面說明三大原因試圖穩定市場信心。資深財經專家阮慕驊則分析央行目的，「如果央行明確知道台幣必須升值，放手急升是正確的！」但也直呼「滿手美元的企業和美債持有者，要傷腦筋了！」

根據央行說法，新台幣此次升值，主因是外資買超台股429.24億元，資金湧入導致美元供給激增，使得新台幣應聲上揚；其次，央行強調美國財政部並未要求新台幣升值；最後則表示，新台幣對美元的走勢，相對於其他主要貨幣仍算穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，阮慕驊在臉書發文分析，這種瘋狂升值，企業避險不及，美元資產出脫不及，「我認為，這種升值速度，就是放手讓台幣先一波升到定位，阻斷炒匯熱錢，避免國際游資快速進來。」

他覺得央行的目的非常明顯，只是問題在於，台幣還有多少升值空間？「日圓，歐元今年都升了10%，台幣急升，今年約升近5%，目前顯然只是一次快速補升。」但對於央行的做法，他表示認同，「如果央行明確知道台幣必須升值，放手急升是正確的！」

不過，阮慕驊也點出受害族群，那就是滿手美元資產的企業與持有美債ETF的投資人，「要傷腦筋了」，因為美元貶值會直接拉低新台幣計價的收益，等於坐看帳面價值縮水。至於出口產業，最後他補充，「只要台灣的出口競爭者，例如韓圜也同樣等幅升值，那情況就還好。只是美元營收換成新台幣營收，就有得瞧了。」