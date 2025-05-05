央行否認「台版廣場協議」　楊金龍：柳樹理論還在只是風大

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台幣升不停，外界以「台版廣場協議」推估新台幣可能有升值壓力，央行總裁楊金龍表示，當年廣場協議簽訂與現在時空背景不同，另外市場質疑「柳樹理論」已不適用，楊金龍強調，「柳樹理論還在，是風比較大。」

楊金龍指出，1985年美日廣場協議簽定時外匯市場還不是很大，資金移動沒那麼頻繁，那時後可以聯合干預，現在的匯率主要由資金流動決定，所以美國總統川普才會只提出對等關稅政策，楊說：「時空背景不同，兩者不能相提並論。」

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楊金龍表示，很多人最近在講廣場協議、海湖莊園協議，但現在的情況不能跟1985年廣場協議簽訂時相提並論，主要在於資金流動的自由性，這主要是從2000年WTO開始，開始走全球化、市場開放的角度，資金移動也比較自由。

楊金龍表示，「廣場協議」是行不通的，因為現在的資金流動更大，與貿易相關的比重不到5％，外匯也變成資金流動來決定，所以「聯合干預」的議題沒有提出來，因為他知道也沒辦法干預，所以川普才會只提到對等關稅，更沒有「海湖莊園協議」。

楊金龍表示，很多時後資金流動沒有反應經濟基本面，所以才有禿鷹、熱錢，他主要就是靠資金流動賺取匯差，他認為這個形容很貼切，所以央行才會關注資金流動。

楊金龍表示，匯率由市場供需決定，這是「正常（NORMAL）的狀態」，但最近確實有預期心理，加上也有評論促升新台幣，最近確實有過度波動，央行也有進場，但「預期心理太強烈了」，所以央行才要不斷澄清，表示沒有美國要求的這件事。

楊金龍指出，有觀察到熱錢炒匯，「Watch得非常closely」（密切注意），金額很大，央行有趕出去，「不過出去得慢吞吞的」。

另外，楊金龍強調，央行穩匯調節是尊重市場機制，柳樹理論依然存在，只是預期心理強烈「風比較大」希望市場穩定。

楊金龍表示，央行也有盡央行的職責進場干預，所以才需要出來呼籲民眾不要有預期心理，因為有很多民眾也認為最近過度波動，不一定是美元，但就算買日圓，最後都會轉換成美元，結果很多的銀行APP就因此塞住，無法登入，反應的就是預期心理。