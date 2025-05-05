財經中心／綜合報導

繼上周五⼤幅升值後，台幣兌美元今（5）日上午強勢升破30元整數關卡，並⼀度升⾄近三年來⾼位，交易量更是創下2008年以來最⼤。台灣央⾏此後發布通知，總裁楊金龍將於下午4點半舉⾏記者會說明市況。

根據《彭博社》報導，隨著美國總統川普對於中國關稅態度有所緩和、美元⾛軟等因素，⼤幅激勵市場情緒，台幣於今日上午盤中⼀度上漲⾄29.59元，⾄2022年6⽉以來最強；最⼤漲幅4.75%，更為1988年6⽉以來最⼤。市場⾼度關注楊⾦⿓在記者會上的談話。

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▲台幣今日迎來一場匯率大震盪。（圖／路透）

法國巴黎銀⾏⼤中華外匯及利率策略主管王菊表⽰，台灣央⾏迄今似乎沒有⼲預匯率，這引發外界猜測這波台幣升值涉及與美⽅貿易協議，使得出⼝商陷⼊恐慌，本地壽險公司對沖不⾜，股票相關的資⾦外流已經停⽌。

根據交易員表⽰，出⼝商以及散⼾投資⼈的美元賣壓⼗分沉重，美元買盤則相對稀缺，使得台幣飆漲。央⾏官員上周五稱，有與外資及出⼝商溝通分批賣出美元，但是央⾏溝通對象以⼤型出⼝商為主，無法抵消中⼩型出⼝商的拋售潮。

台幣激烈的波動也吸引⼀般⺠眾的注意，今日上午包括國泰世華銀⾏、台新銀⾏等多家銀⾏的⾏動銀⾏App出現當機的狀況。兩家銀⾏書⾯回應指出，主要是查詢匯率以及換匯需求遽增所致。

彭博⾏業研究亞洲外匯與利率策略師趙志軒受訪預計，在台灣央⾏有更明確的⾏動之前，市場會繼續測試底線。

根據川普最新說法，最早可能在本周與⼀些國家達成貿易協議，這為尋求避免美國提⾼進⼝關稅的貿易夥伴提供了緩解的前景。台灣⾏政院在周六發布新聞稿指出，已與美國舉⾏對等關稅等經貿議題⾸輪實體磋商，雙⽅同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進⼀步的深化合作。

台股周⼀最深跌⾄逾2%，但隨後跌幅收窄，終場收跌約1.2%；台積電⼀度跌逾2.8%。台股前⼀個交易⽇在外資⼤額淨流⼊的推動下收漲逾2.7%。

