快訊／威力彩頭獎連20槓「下期飆4.9億」

新台幣急升！台積電營收恐受衝擊800億元 影響Q2財測目標表現

新台幣今日再度急升，早盤美元兌新台幣匯率跌破30元，最低來到29.54元，台幣大漲也讓以出口為主的科技業叫苦連天，其中對晶圓代工龍頭台積電（2330）來說，更可能導致其第二季財測目標，有可能因此僅能達成低標。

新台幣狂升 食品股齊揚5檔一度亮燈漲停

新台幣匯率今（5）日再度暴力升值，盤中驚見2字頭，電子股、壽險業承壓，市場資金轉向內需族群，除航空觀光觀股之外，食品股也同樣受惠，截至中午12時30分，福壽（1219）、味王（1203）、佳格（1227）、泰山（1218）、大成（1210）盤中都一度亮燈。

新台幣強升帶動出國旅遊潮 台灣虎航、2檔觀光股漲停

新台幣今（5）日再度強勢升值，新台幣匯率驚見2字頭，迅速從31元攀升至29.6元價位，新台幣強升也進一步帶動國人旅遊意願，航空、觀光股走強，台灣虎航（6757）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）盤中亮燈漲停。

新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」 阻升訊號鎖定2重點

美國貿易談判正在進行中，降低非貿易壁壘預期心理、外資匯入，以及出口商拋匯等三大因素造成新台幣匯率急速升值，繼上週五（2日）升值1元多，今（5）日一度大升1元，外匯專家表示，這兩天新台幣急升，所有技術線型都失靈，只能看央行態度，或是美國財政部每半年發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」出爐結果。

台幣升出暴動！5大網銀全塞車 投資人哀「上不了車」

受到川普關稅爭取進入優先談判的消息影響，新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，外匯交易量急遽增加，包括國泰世華、中信銀、台新銀、永豐銀、台銀等大型銀行網銀都出現系統塞機，投資人哀「上不了車」。

快訊／日圓奔「0.2090」甜甜價 10萬台幣半個月多換5萬日圓

受到台幣強升影響，台銀日圓現鈔牌告價在今（5）日上午9點40分44秒掛出「0.2090」甜甜價，拿10萬台幣換匯，可比半個月前多換逾5.3萬日圓。

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」 2大壽險金控重摔

台幣升勢驚人，今（5）日開盤15分鐘內又再度升逾1元，衝至29元。兩大壽險型金控國泰金（2882）、富邦金（2881）承壓，盤中皆重摔逾半根。

再度遭質疑中資 可成外資股東：已提供資料盼秉公處理

可成（2474）新加坡外資TIH投資管理公司近期因參與可成董事改選提名4席董事（含1席一般董事3席獨董），再度遭檢舉中資一事，外資表示，已經配合金管會查核，提供相關資料，惟對於金管會就同樣事項重覆進行查核，深盼主管機關金管會依法秉公辦理外，倘若僅因積極行使股東權，實踐股東行動主義，就遭金管會查核，此舉勢必形成寒蟬效應，更是開股東行動主義的倒車。

首檔主動式ETF今掛牌 跌破10元票面

全台首檔主動式ETF，野村投信募集發行之野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），於今（5）日起以10.14元掛牌上市，惟受到大盤由紅翻黑拖累，一度跌破10元票面，最低來到9.85元。

報稅季來了 綠色和平：我們與超級富豪，繳的是同一種稅嗎？

亞馬遜創辦人貝佐斯的藍色起源公司，再次將名人和富豪送上太空。當少部分人以數千萬美元換來幾分鐘的太空夢，地球上卻有無數人正為氣候災害與生計掙扎。5 月是臺灣的報稅季，綠色和平與您有同樣的疑問：在這個失衡的世界，誰該為環境與未來付出更多？