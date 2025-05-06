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台幣一度飆破26.9！胡采蘋示警「已引來國際炒家」　籲政府4招護匯

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲新台幣急升震撼市場。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近期新台幣快速升值，5日傍晚美元兌台幣最高一度觸及26.9元，引發金融市場震盪與高度關注。對此，財經網紅胡采蘋示警，這恐怕已引來國際炒家進場操作，中央銀行應立即出手阻升，維穩匯率至30元上下水準，避免新台幣單邊強升，對出口及整體經濟造成衝擊。

胡采蘋5日晚間在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，新台幣並非不能升值，但升值應該要「有計畫、有節奏」，政府在本波升值前，應先召集對美元有高度需求的產業，如旅遊業、進口商、美股投資人、留學與教育機構等，提前釋出利多政策，創造美元需求，對沖升值壓力，讓匯率變動更可控。

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胡采蘋舉例，包括鼓勵旅行社舉辦出國促銷活動證券商提供美股交易手續費優惠教育部辦理留學講座，甚至出口產業也可在此階段大量採購以美元計價的原物料，藉由政策節奏引導市場「買美元」，進而分散新台幣升值的壓力。

胡采蘋強調，央行若選擇完全不干預，放任新台幣強升，不僅將打擊出口競爭力，還可能吸引國際熱錢大舉湧入、炒作台幣走勢，「這是非常危險的事！」像是5日傍晚匯價一度觸及26.9元，「明顯就是炒家進場」，因此她也呼籲央行應立刻採取行動，以避免匯市失控。

關鍵字： 新台幣匯率胡采蘋央行財經

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