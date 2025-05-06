▲新台幣急升震撼市場。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近期新台幣快速升值，5日傍晚美元兌台幣最高一度觸及26.9元，引發金融市場震盪與高度關注。對此，財經網紅胡采蘋示警，這恐怕已引來國際炒家進場操作，中央銀行應立即出手阻升，維穩匯率至30元上下水準，避免新台幣單邊強升，對出口及整體經濟造成衝擊。

胡采蘋5日晚間在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，新台幣並非不能升值，但升值應該要「有計畫、有節奏」，政府在本波升值前，應先召集對美元有高度需求的產業，如旅遊業、進口商、美股投資人、留學與教育機構等，提前釋出利多政策，創造美元需求，對沖升值壓力，讓匯率變動更可控。

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胡采蘋舉例，包括鼓勵旅行社舉辦出國促銷活動、證券商提供美股交易手續費優惠、教育部辦理留學講座，甚至出口產業也可在此階段大量採購以美元計價的原物料，藉由政策節奏引導市場「買美元」，進而分散新台幣升值的壓力。

胡采蘋強調，央行若選擇完全不干預，放任新台幣強升，不僅將打擊出口競爭力，還可能吸引國際熱錢大舉湧入、炒作台幣走勢，「這是非常危險的事！」像是5日傍晚匯價一度觸及26.9元，「明顯就是炒家進場」，因此她也呼籲央行應立刻採取行動，以避免匯市失控。