快訊／台積電跌22元至916　台股開盤大跌179點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（6日）以20353.88點開出，指數大跌179.11點，跌幅0.87％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌22元來到916元，跌幅2.35％；鴻海（2317）維持平盤至142.5元；聯發科（2454）維持平盤至1295元；廣達（2382）下跌0.5元來到246元；長榮（2603）維持平盤至206.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌98.6點或0.24％，收在41218.83點；標準普爾500指數下跌36.29點或0.64％，收5650.38點；那斯達克指數下跌133.49點或0.74％，收在17844.24點；費城半導體指數下跌40.87點或0.93％，收4356.18點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41218.83
|▼98.6
|▼0.24%
|S&P500
|5650.38
|▼36.29
|▼0.64%
|NASDAQ
|17844.24
|▼133.49
|▼0.74%
|費城半導體指數
|4356.18
|▼40.87
|▼0.93%
資料來源：證交所
讀者迴響