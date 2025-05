繳稅季荷包續命必刷「隱藏神卡」　新戶綁卡繳稅疊加回饋狂到直衝26%

輝達晶片創造AI工廠 黃仁勳金句再進化「買越多、生產越多!」

NVIDIA創辦人黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講,現場5000人滿座觀看,黃仁勳一登台,就先跟台灣觀眾問好,並表示今日爸媽也來到現場當他的聽眾,隨即又秀出NVIDIA供應鏈的名單,再次報名牌,黃仁勳接著更介紹了AI晶片如何組成系統乃至於基礎建設及AI工廠,更將先前金句「The more oyu buy , the more you save」,改成了「The more oyu buy , the more you make」,表示買越多,AI工廠產能就越大,最後更以影片介紹一組超級電腦的製造過程