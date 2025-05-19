繳稅季荷包續命必刷「隱藏神卡」　新戶綁卡繳稅疊加回饋狂到直衝26%

▲手上握有小資必備的「台新@GoGo卡」，繳稅季不再含淚吃土，邊繳邊賺回饋超有感。（圖／記者周宸亘攝）

財經中心／綜合報導

每年5月，大家都逃不掉的繳稅季，轉眼間又到了，看著帳單上的金額，心中默默盤算的旅遊計畫、新衣購物清單，通通只能先忍痛說掰掰，反觀聰明人卻是邊繳稅邊拿回饋，原來關鍵在他們早就準備好「隱藏神卡」，新戶綁Pay再疊加優惠券繳稅更有最高26%超狂回饋，如此好康的神卡，可說是少之又少！

生活開銷樣樣都漲，現在又碰上繳稅季，壓力直接爆表！其實繳稅不用那麼苦，只要掌握對的方法，不只能輕鬆應對，還能繼續享受生活，不必眼睜睜看著錢包一天天瘦下去。說到繳稅繳費有回饋的信用卡，現在市面上真的不多了，但「台新@GoGo卡」這張繳稅季的救星一定要辦起來，新戶2025/7/31前申辦，在指定支付工具內綁定＠GoGo卡繳稅費，就享20%回饋，最高可以拿2,000點台新Point（信用卡），聰明繳稅、回饋入手就是這麼簡單。

已經有卡也別擔心，只要打開Richart Life領取「全聯、超商6%」優惠券，不限支付方式，於全聯儲值、兩大超商繳稅/費（所得稅、水電費等），也都能輕鬆賺6%回饋（每月上限200點）！新戶如果綁指定支付工具＋領優惠券到超商繳稅就能獲得合計最高26%優惠，只怕你錯過會捶心肝！

※新戶指定支付工具 : Apple Pay、Google 錢包、Samsung Pay、街口支付、台新Pay、skm pay

▲旅遊、購物、大啖美食，平時刷台新@GoGo卡就有基本回饋。（圖／記者周宸亘攝）

不只繳稅，平常旅遊或購物也有基本優惠，除了原權益精選行動支付、網購、訂房網最高3%回饋，台新@GoGo卡感謝祭活動加碼也別錯過，限時發送優惠券將延長到7月底，首波指定商家「新光三越、全聯、指定超商/外送/網購/加油」，只要領券，消費就有6%～10%回饋；5～7月再加碼，外送券擴大新增麥當勞/星巴克/肯德基/王品集團等30大餐飲，六大訂房網、航空、全台旅行社(含KKday、Klook)、日本實體消費，也都能拿到6%加碼回饋，默默入袋省下更多，出國血拚更有感。

想要快速升級成回饋大師嗎？新戶專屬大放送，一定要掌握以下2大攻略，直接刷出最高回饋衝破天際。

小撇步1：新戶於skm pay綁定台新@GoGo卡到新光三越消費，享20%（上限2,000點），領券再享加碼10%（上限2,000/月），合計最高30%。買衣服、吃美食、逛百貨，買到手軟，回饋也拿到手軟。

小撇步2：新戶於指定支付工具綁定@GoGo卡至指定超商、全聯消費（含指定超商繳稅費），享20%（上限2,000點），領券再享加碼6%，合計最高26%。不管是個人所得稅、房屋稅等，繳稅也有返利好康可以爽拿，讓人繳到笑出聲！

▲「台新@GoGo卡」感謝祭活動加碼祭出超狂優惠，國內外血拚都更有感。（圖／翻攝自台新官網）

▲台新@GoGo卡不僅是繳稅季的隱藏神卡，更是日常消費的理財小幫手。（圖／記者周宸亘攝）

馬上辦卡、綁定、刷起來，把回饋通通帶回家，讓你的錢包膨脹到極限！台新@GoGo卡不只是繳稅季的隱藏神卡，平常生活也超好用，可說是處處賺回饋的小幫手，指定影城看電影平日最低7折，到指定餐廳吃頂級美饌85折起，活動期間限時領券，聰明消費，輕鬆省錢，讓你不再害怕繳稅季，繳稅也能繳出好心情！

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