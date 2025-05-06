捷迅Q1每股賺1.78元　前4月營收年增93％

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

捷迅（2643）今日董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為19.35億元，稅後淨利為6225.8萬元，EPS為1.78元；同時公告4月合併營收為7.39億元，年增82.03%，創下史上新高，累計前4月合併營收為26.74億元，年增93.04%。

捷迅表示，今年Q1各地的佈局充分發揮效能，不斷協助客戶因受關稅貿易戰影響的各種物流應變方案，更適切的安排將貨提前運到海外倉或廠區內存放；另長期跟隨著跨境電商客戶的成長，將終端消費需求逐漸轉移分散到其他市場及東南亞等地，除受客戶信賴外，東南亞營運陸續嶄露成效。

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捷迅指出，過去一個月，美國對各國的高額對等關稅及新徵收港口費等政策瞬息萬變，不僅造成國際經貿供應鏈混亂，更牽動著海、空運的供需市場變化；目前暫緩90天徵收期間，有部分廠商觀望政策變化而暫緩出貨，但也有部分廠商利用這段時間盡量多出貨，以避免後續所帶來無法估算的高成本。

捷迅認為，對於前景充滿許多變數的局面，可預見的是高關稅最終可能將轉嫁給談判力相對較弱勢的一方或是最終的消費族群，因此生活物資漲價勢必會衝擊到消費者的信心及降低消費能力；關稅談判時間拉長，將使國際消費市場版圖重整，並迫使中國企業加速於美國以外的其他區域進行全球擴張，

捷迅指出，面對這段期間的貨量轉移及遞延現象，抱持謹慎且與時並進的態度，中美貿易依存度仍高，高額關稅政策是展現各國談判的手段及過程，航運產業的供給會因需求而帶動，但仍可透過空班、調節路線等措施藉以提升使用效率，以此應對各種詭譎多變的市場變化。

展望下半年，捷迅設置於美國德州達拉斯機場內13萬英呎的監管倉將於今年6月底完工，屆時將可為客戶提供轉運中南美洲及其他美國本土的物流解決方案。