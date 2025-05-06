打炒匯來真的！央行啟動全面金檢　鎖定2大對象

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣2個交易日暴力連升後，今（6）日止升回貶，以貶1.45角、30.28元作收，外匯局局長蔡炯民指出，為打擊炒匯資金，將對銀行進行全面專案金檢，其中針對外資進出股市的保管銀行進行了解，另外國內廠商跟銀行承做遠期外匯避險，必需憑交易清單辦理，確認實質避險需求。

▲央行外匯局局長蔡炯民。（圖／記者黃國霖攝）

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蔡炯民表示，當市場上喊出「甜甜價」時，市場買氣就出來了，外資撤出時我們對美元沒有升值，別的貨幣來看，日圓、歐元相對升幅大一點。

除了央行進場調節與道德勸說以外，蔡炯民說：「有進行到銀行實際查核，華僑暨有價證券管理辦法第18條規範，應該要有交割，如果只是停泊沒有交割，我們也會去了解，到銀行做專案的了解。」他表示，如果交割後資金匯出「慢吞吞」，央行也會去了解。

至於外資近期動向，蔡炯民指出，連續3天他們（指外資）都是買超的，買超就是匯入，央行會進一步去看外資為了交割而有的新台幣帳戶狀況，若交割後的資金一直沒有再投資或匯出，會向保管銀行進行了解。

另外，央行也會要求看廠商結購結售有大額部位時，也會看單據有沒有避險所需。蔡炯民指出，央行一直以來，匯市就是持續觀察的原則，出口廠商結購、進口廠商結售，這些都要有文件配合。

至於外傳台幣在美國壓力下升值，蔡炯民語氣急速地、流暢地說：「沒有的事，我再說一次，沒有就是沒有！」