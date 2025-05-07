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元大人壽「元享年年利率變動型還本終身保險」　每年領生存保險金終老沒煩惱

▲▼元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險 。（圖／元大人壽提供）

▲ 面對退休準備，元大人壽建議可透過元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險作為穩健規劃的工具。（圖／元大人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

根據行政院主計總處2023年家庭收支調查，65歲以上退休族群每年每戶支出約新台幣62.2萬元，若以國人平均餘命約80歲計算，光是退休後的老年生活費用及家庭開支至少就需要933萬元以上，且這項統計數據主要在反映基本開銷，國人尚須額外考慮長壽風險、通膨等因素。為了享有優質的老年生活而無後顧之憂，元大人壽建議將還本型終身保險納入退休規劃的工具，除可透過生存保險金打造穩健現金流，亦能兼顧保障，作為退休或傳承配置，一舉數得。

活到老且活得好，是現代人對退休生活的期望，元大人壽看見客戶需求，推出「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」，四大特色協助客戶輕鬆規劃退休準備。

特色一、年年領取生存保險金。從第一保單週年日起即可每年領取，給付至保險年齡達111歲，年紀越大，累積所領生存保險金越多，分散因長壽帶來的風險。

特色二、有機會享有增值回饋分享金。保戶可選擇購買增額繳清保險，放大保障及生存保險金，亦可選擇現金給付，打造靈活現金流。

特色三、繳費期間為3年，享有終身壽險保障。

特色四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，搭配資產傳承功能，守護摯愛，預留每年所需資金。

以50歲的元先生投保「元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險」為例，保險金額為新台幣325.521萬元，繳費3年，增值回饋分享金選擇第1~5年為「增額繳清」，第6年起為「現金給付」，表定年繳保險費1,041,667元，符合高保費3%折扣，如選擇自動轉帳再享1%折扣，折扣後年繳保險費1,000,001元，假設各年度宣告利率為2.60%，自第一保單週年日起，可年年領取生存保險金，且有機會享有增值回饋分享金。若被保險人保險年齡達80歲時身故，年度末身故總給付已逾347萬元，累積領取之生存保險金約76萬元，總計給付金額逾423萬元。若保險期間有資金需求，亦可靈活運用，穩健又安心。

人口老化已經成為全球議題，而台灣人口老化速度又更為顯著。為了悠然享受退休生活，元大人壽提醒民眾可透過提早規劃，讓自己的人生下半場能夠更安穩優雅，幸福終老。

險種名稱：元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險(ZU)
商品文號：114年1月10日元壽字第1130009507號函備查。 商品給付：增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金及祝壽保險金。

※本商品有提供身故保險金及完全失能保險金分期定期給付。
※本商品部分年齡可能發生累積所繳保險費之金額超出身故保險金給付之情形。
※本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
※本保險當被保險人因身故或致成本契約保單條款附表一所列完全失能項別之一致契約終止時，因其費率計算已考慮死亡及完全失能之脫退因素，故其他未給付部分無解約金，亦無退還未滿期保險費。

1.消費者投保前應審慎暸解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，詳細情形請參照保單條款及相關銷售文件，並請銷售人員向您詳細說明上開三事項之內容。

2.本商品經元大人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由元大人壽及其負責人依法負責。
3.投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
4.保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀瞭解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。
5.消費者於購買本商品前，應詳閱各種銷售文件內容，元大人壽元享年年利率變動型還本終身保險之預定附加費用率為最高9.3％，最低4.4％；如要詳細瞭解其他相關資訊，請洽詢元大人壽服務人員、服務據點或撥打免費服務及申訴專線：0800-088-008或至元大人壽網站查詢www.yuantalife.com.tw，以保障您的權益。
6.稅法相關規定之改變可能會影響本險之相關稅賦。
7.本商品為保險商品，依保險法及其他相關規定受保險安定基金保障；本保險非存款商品，不受存款保險保障。
8.人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例說明請至元大人壽網站查詢。
9.本商品為利率變動型保險商品，宣告利率將隨經濟環境波動，除契約另有約定外，元大人壽不負最低宣告利率保證之責。
10.宣告利率並非固定利率，會隨元大人壽宣告而有所變動，宣告利率之下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低利率保證。
11.本商品詳細內容以投保當時契約條款及元大人壽核保、保全作業之規定為準，元大人壽保留承保與否及隨時調整專案內容之權利。
12.關於本商品之除外責任請詳參保單條款第18條。
13.本商品得銷售予高齡客戶(達65(含)歲以上之要保人、被保險人或實際繳交保險費之人)，為充分瞭解客戶特性，高齡客戶需填寫高齡投保評估量表，若評估結果顯示其不具有辨識不利其投保權益情形之能力，元大人壽不予承保。
14.欲詳細暸解元大人壽公開之相關資訊及說明，您可選擇親洽元大人壽詢問或至網址www.yuantalife.com.tw查詢下載。
※本簡介僅供參考，詳細內容請參閱保單條款約定為準。



 

關鍵字： 元大人壽

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