匯損侵蝕壽險4月獲利　富邦金、國泰金雙雄股價低泣

▲國泰金外觀照。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金控公司4月獲利公布倒數計時，市場上一度傳出六大壽險業者向金管會提案調整匯損認列方式，惟金管會持保留的態度！投資人擔心4月業績受侵蝕，壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）今（7）日盤中股價續弱，金融股轉由華南金（2880）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）等銀行為主金控撐盤。

國內壽險業海外資產係以固定收益商品為大宗，截至2024年第四季底數據，國泰人壽持有國外債券部位4.95兆元，占總投資金額比重62%；富邦人壽持有部位2.88兆元，占比 55.7%；新光人壽持有部位 2.38 兆元，占比68.1%；台灣人壽持有部位1.98兆元，占比59.9%；凱基人壽持有部位1.63兆元，占比達70.5%，壽險業海外投資避險比重約60～65%。

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新台幣歷經上周五（2日）與本周一（5日）盤中出現「逾1元」的巨大升值，傳出金管會本周一（5日）起找來國壽、富邦人壽、南山、台壽、凱基人壽和新壽等六大壽險，了解台幣暴升對其清償能力、流動性衝擊及各業者因應措施。

截至3月底全體壽險業外匯準備金餘額2800億元，在4月幾乎沖抵殆盡，部分沿用舊制者，還得面臨碰到20%底線得增提，根據評估，新台幣光升值1%，前六大壽險業潛在匯損就達450億元，新台幣這一波升值，4、5月壽險獲利將面臨嚴峻考驗。

而六大壽險高層提出2大措施以解這一波新台幣升值燃眉之急，一、尋找外匯準備金第二桶金，例如動用盈餘公積或死利差互抵準備金；二、調整匯率計算方式，提議壽險帳列8成AC部位的債券，全都不要做匯率評價，或是從目前月底匯價計算，改以匯率均價，上述提議未獲金管會首肯。

