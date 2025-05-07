上個月才換美金定存「慘賠1個月薪水」！釣一票苦主：2天虧3千萬

▲原PO直接賠了一個月的薪水。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近期新台幣匯率出現明顯波動，5日盤中一度升值超過1.4元，直抵29.59元，創下1988年以來單日最大升幅，就有網友崩潰指出，四月中才換美金定存，當時的匯率是32.5，換了40萬台幣，沒想到台幣升值，已經賠了一個月的薪水。貼文釣出苦主曝，在匯率32.82時換了97萬台幣，還有人2天就虧了3千萬。

有網友在Dcard發文，「一換美金就跌」，上上禮拜才換美金，匯率32.5，換了40萬台幣定存，「想說再怎樣衰也不會一個月跌1塊吧」，沒想到現實狠狠打臉，原本期盼小賺利息，結果變成慘賠數萬元，「直接賠了一個月薪水，嗚嗚我是小丑」。

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原PO認為錢放在股市風險太大，想走保守投資路線，才把閒錢放在定存，「台幣跟美金比起來利息比較少，當初覺得不至於一個月跌1元以上吧，結果還真的跌爆，我都覺得我是不是犯賤，誰知道貨幣跟股票一樣雲霄飛車」。

貼文曝光，釣出一票苦主，「32.82換了快百萬」、「4/28一路換到4/30，共換4萬美，然後5/2就啪一聲摔爛，其實也還好，只是預約了後半年的公司加班而已，我..很好...嗚嗚嗚」、「我用3年的累積，1天就全沒了，我來不及跑，我只跑15萬美元出場，剩下85萬美元都沒有到期.....我三年前買30.3的，原本期待一路33到期滿，我虧的才大啊」、「我一年多來陸陸續續換了快70萬台幣，均價是32.12元」、「我認識的長輩，前陣子買了三億的十年美債，兩天虧三千萬，有安慰到你嗎」。