快訊／台股收盤上漲23.9點　台積電漲8元至928

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開高走高，加權指數終場上漲23.9點，以20546.49點作收，漲幅0.12％，成交量2697.95億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲52.56點開出，指數開高走高，盤中最高達20685.28點，最低20418.03點，終場收在20546.49點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到928元，漲幅0.87％；鴻海（2317）下跌1元至145元；聯發科（2454）下跌5元至1275元；廣達（2382）維持平盤來到254元；長榮（2603）下跌3元至206元。
今天漲幅前5名個股為銘鈺（4545）上漲3.7元，漲幅9.97％；統一實（9907）上漲1.8元，漲幅9.94％；強信-KY（4560）上漲3.2元，漲幅9.88％；奕力-KY（6962）上漲4.5元，漲幅9.83％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.6元，漲幅8.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘鈺（4545）
|40.8
|▲3.7
|▲9.97％
|統一實（9907）
|19.9
|▲1.8
|▲9.94％
|強信-KY（4560）
|35.6
|▲3.2
|▲9.88％
|奕力-KY（6962）
|50.3
|▲4.5
|▲9.83％
|北極星藥業-KY（6550）
|44.0
|▲3.6
|▲8.91％
讀者迴響