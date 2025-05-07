快訊／台股收盤上漲23.9點　台積電漲8元至928

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開高走高，加權指數終場上漲23.9點，以20546.49點作收，漲幅0.12％，成交量2697.95億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲52.56點開出，指數開高走高，盤中最高達20685.28點，最低20418.03點，終場收在20546.49點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到928元，漲幅0.87％；鴻海（2317）下跌1元至145元；聯發科（2454）下跌5元至1275元；廣達（2382）維持平盤來到254元；長榮（2603）下跌3元至206元。

今天漲幅前5名個股為銘鈺（4545）上漲3.7元，漲幅9.97％；統一實（9907）上漲1.8元，漲幅9.94％；強信-KY（4560）上漲3.2元，漲幅9.88％；奕力-KY（6962）上漲4.5元，漲幅9.83％；北極星藥業-KY（6550）上漲3.6元，漲幅8.91％。