孫鋼銀看關稅問題本月底會大致解決　大陸電商貨很難恢復在美盛況

▲捷迅總經理孫鋼銀在美國第一現場看關稅問題。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

長駐美國達拉斯的捷迅(2643)總經理孫鋼銀指出，他認為除了中國之外，美國政府在本月底會大致解決與各國間的關稅問題，因為美國進口商的庫存估計只能撐到6月，而下單與採購約需一個月時間，再不解決估計7月很多貨都會買不到了，也將引發嚴重通膨。

另美國電商貨本月2日開始取消800美元以下商品關稅豁免，在2日之前已經出現一周有24個包機航班被取消狀況，估計2日之後會更嚴重，航空公司紛紛減班及將航班轉到東南亞等其他航線，由於電商貨已經佔美國線航空貨運約五成貨量，影響相當大，而遭到最大抵制的大陸電商貨，估計未來很難恢復在美國的銷售盛況。

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孫鋼銀指出，美國民眾已經發動抗爭，美國12個州聯合提出訴訟，主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅，川普態度也開始軟化，估計與多數國家會在本月底就關稅問題取得一定程度的解決，否則通膨與缺貨問題會非常嚴重，但是與中國的關稅問題可能較難解決。

目前拚多多在網站上對美銷售的近百美元商品，加收約65美元進口費，嚴重影響銷售量，估計會出現洗產地的現象，但是美國海關抓洗產地也很嚴，大陸就有業者在東國家設廠，因為被抓洗產地，打了兩年官司才贏，但東南亞的廠已經因停工兩年。

捷迅很早就掌握美國參眾議院開始研擬抵制大陸電商貨措施，捷迅的電商包機主要做東南亞與加拿大，因此這次美國真的採取行動，公司受到的影響很小。