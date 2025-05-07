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川普宣布胡塞不再攻擊商船　法人看紅海即將恢復暢通不利貨櫃船運

▲法人看以哈是否停火對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

▲法人看紅海暢通不利貨櫃船運。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普6日在橢圓辦公室和加拿大總理卡尼會面時表示，收到葉門胡塞組織最新訊息，表示願意投降，不再攻擊航行於紅海以及蘇伊士運河的商船，美國也將停止對葉門的轟炸。對此有法人出報告指出，紅海恢復暢通，貨櫃航運供給過剩將加重，加上美國關稅戰、新船爆量、取消小包裹免稅等利空，貨櫃船運下半年虧損疑慮擴大。

法人估計，最晚7月，紅海將恢復完全暢通，屆時，將加重貨櫃船運供給過剩及運價跌勢。葉門胡賽停止攻擊，貨櫃航商需要1 ~ 2個月調整航線及航班，航行中的船，都裝有貨物，必須先完成運送，才能更動航線。

因此，最晚7月可見到紅海及蘇伊士運河暢通，海運航程不再繞道非洲好望角，大幅縮減航行時間，將加快貨櫃船舶周轉率，造成供給過剩加重及運價加速下滑，但運費的下滑，將使進出口商及消費者受惠有助於美國降低物價上漲壓力，這才是川普關心的重點。

4月30日最新發布地上海航運交易所貨櫃運價指數SCFI為1341點，年減31%；最晚7月紅海暢通後，運價跌勢將更擴大，貨櫃航商下半年將出現虧損疑慮。

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另5月2日，美國正式取消小包裹免稅，海空貨運量將受明顯衝擊，堵住關稅漏洞，海空貨運量 同受衝擊。4月尚有取消小包裹免稅前的搶運潮；5月2日後，貨量大減，海空貨運都受到嚴重衝擊。

全球關稅談判進度緩慢，今年可能無法全部完成；市場熱烈期待關稅戰7月落幕，恐將落空； 關稅對貨量的衝擊，將日益明顯。這家法人分析，美國4月2日宣布對全球實施對等關稅，4月9日宣布給予各國90天寬限期，讓各國跟美國進行關稅協議，但截至5月7日，寬限期已經歷28天，但仍沒有任何一個國家跟美國達成關稅協議；同時，美國對外宣稱，目前已有超過100個國家等待與美國協議。

假設，各國都能強力壓制國內的反對聲浪，僅僅跟美國真實互動協商3天，就能敲定協議； 即使如此，都必須耗費300天以上(超
過100個國家，每個國家3天=300天以上），估計這100多個國家與美國的關稅協議將無法在2025年全數完成。

中國將是全球關稅戰能否落幕的最終關鍵，困難在於：

1. 如果對美國順差最大的中國，取得優於其他各國的關稅協議，美國的重要盟國勢必強力抗議，導致關稅協議破局。

2. 如果美國給予中國的關稅條件，不如其他國家；中國勢必強力抗爭到底，關稅協議終將破局。

另全球待交貨櫃新船爆量，貨櫃航運的供給將再增 8%，未來三年，供給過剩壓力持續上升
2025年4月10日最新資料，全球貨櫃新船待交訂單892萬箱，相較目前全球貨櫃船隊運力3221箱，將再增28%供給。

關鍵字： 川普胡塞不再攻擊商船紅海暢通不利貨櫃船運

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